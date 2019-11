Jorge Jesus se niega a dramatizar el empate del Flamengo con Vasco da Gama, reconociendo mérito al equipo que, por primera vez desde que el portugués asumió el mando técnico de mengão, impuso cuatro goles en un juego al líder del Brasileño.

“Quien vino al Maracaná a ver el partido, sin importar el equipo, salió de aquí con un espectáculo, un excelente juego. Para el flamenco fue un resultado amargo. Pero sumamos otro punto, podrían ser dos más, pero estamos a cinco días del final. Independientemente de los objetivos de cada uno, un dérbi es siempre complicado, en cualquier país, ya sea en Brasil o en Portugal. Todo cambia, todo se transforma, y normalmente quien está más abajo en la clasificación se transforma aún más”, comenzó por analizar, en una conferencia de prensa.

“Yo, como entrenador, tengo preocupaciones y vamos a tratar de corregir al equipo a la defensiva. Pero el sector ofensivo del flamenco hace que los adversarios se equivoquen. Vasco hizo que nuestra defensa se equivocara más de lo habitual. Lo analizaré. Pero el fútbol debe ser valorado. Nuestro equipo, cuando pierde el balón, puede reorganizarse rápidamente. Y hoy no hemos sabido reorganizarnos rápidamente. Y esa fue una de las razones por las que sufrimos cuatro goles”, señaló.

El empate, avala Jorge Jesús, no afectará en nada la confianza del equipo en el camino hacia el deseado título.

“Los jugadores son humanos, tienen sueños, ansiedades… Así que es mi trabajo hacer que sea un equipo más racional que emocional. Hoy hemos perdido un poco de equilibrio emocional y táctico. Eso es lo que un entrenador debe sentir y pasar a sus atletas. Cuando estás en un club que en 25 ganó sólo un campeonato (2009), no estás acostumbrado a ganar. Así que, cuando no estás acostumbrado, desconfías de todo. Y eso no es lo que va a pasar con mis jugadores. Estoy seguro”, dijo.

Y, recordó, el liderazgo del Brasileño es del Flamenco. Con una cómoda ventaja de once puntos para Las Palmeras (tiene un juego menos).

“Abordamos aquí lo que no hicimos bien y lo que no hicimos tan bien. Salimos con la sensación de que podríamos haber ganado el juego. Pero también con la certeza de que no hemos perdido 23 partidos, somos líderes y nuestros adversarios están mucho más preocupados que nosotros”, disparó.