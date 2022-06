Fiscalía de la Nación de «Guatemala a Guatepeor»

Ya no hay nada que hacer, a lo hecho pecho. Ojalá que estos nuevos Fiscales Supremos, contribuyan a reforzar la jerarquía, de la institución últimamente cuestionada. Con estricto apego a la Ley, total imparcialidad y alejamiento de la contaminación política, así como establecer jurisprudencia en el desempeño de la función.

6. Ojalá no suceda esto, Aunque según las fuentes fidedignas la candidata cercana a Zoraida Ávalos (quien no quiso investigar al presidente Pedro Castillo) era Delia Espinoza por su cercanía a esta, pero quedó fuera.

4. En cuanto a la fiscal Zoraida Ávalos aún no ha dicho «ni pío» sobre una postulación a la reelección.

3. Una vez que juramenten Liz Benavides y Juan Villena, la Junta de Fiscales Supremos podría elegir al nuevo fiscal de la Nación. El Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez es el único que ya adelantó que no se postularía para dicho cargo.

