Fiscalía anticorrupción revisa consultorías que hizo Sagasti, Flor Pablo, Grade y compañía en el Minedu.

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

LE LLEGÓ LA HORA A LOS MORADOS?

Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias de exhibición de documentos en el Ministerio de Educación, a fin de recabar información vinculada a las presuntas irregularidades en las contrataciones de consultorías efectuadas entre los años 2012 al 2023: desde el gobierno de Ollanta Humala.

Los peruanos tenemos el derecho de saber quienes son los que robaron en Minedu? Sí.

En los últimos años el personal del MInedu ha subido de 1,500 a 3,500 personas, o sea ahora hay más de dos funcionarios para hacer el mismo trabajo; y además contratan Consultorias para hacer ese trabajo: que tal flema. Por ejemplo, estas consultorías voluminosas pasaron por «turnitin»?

Volveremos a discutir si fueron plagio o sólo similitudes? Para que sirvieron? Quiénes cobraron y sobre que temas? Tantas consultorías y los colegios se caen, los contenidos no mejoran y se tiran la plata…

Las consultorías son innecesarias, pero lo que se ha hecho, es un abuso de ellas. Los profesores de escuelas públicas se quejan de la irrelevancia que tienen dichos «diagnósticos». Se requiere investigar, lo bien hecho debe quedar y las malas prácticas eliminarse y denunciarse, así de simple:

1.Porque los morados han pedido la cabeza del ministro de educación Oscar Becerra y que saquen al representante del Minedu de la directiva de SUNEDU. ¡CAVIARES Y MORADOS NO QUIEREN PERDER EL CONTROL DE SUNEDU! Mas obvio no puede ser , el ministro puso el dedo a la alcancía de las consultorías y estos sin vergüenzas salen a denunciarlo, aplastarlo al ministro? Así es el activismo de morados y caviares en este país…

2.Como si fuera poco, el Partido Morado ha enviado una carta notarial al ministro de Educación para exigirle que se retracte de su declaración sobre que el Minedu es “la caja chica del Partido Morado”. De no hacerlo, iniciaremos la acciones legales en su contra, que tal «concha».

Cuál es la verdad de este escandalete que duele a morados y caviares? Que el ministro de Educación Oscar Becerra, puso el dedo en la metástasis de la educación y señaló «la manipulación realizada por esta » gentita» para que los jóvenes desconozcan quién fue Abimael Guzmán.

El ministro Oscar Becerra, debe proceder a denunciar ante el Ministerio Publico a todos los que hayan sido responsables del desfalco millonario en SUNEDU. Todo indica que hubo coordinación y estrategia para hacerlo de forma sistemática, lo cual podría calificarse como organización criminal.

Hay que saber cuantos caviares y morados se han aprovechado años de la teta del Estado, lucrando con un dinero con el cual se hubieran hecho colegios, bibliotecas, laboratorios, etc, en lugar de eso, sirvió a algunos a darse una buena vida. Esto es propio de países del tercer mundo, en el que «el pueblo» culpa al modelo económico.