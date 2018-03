Bien dice el colega Oscar Vargas Romero, que tras 14 años de inacción la Fiscalía abre investigación a PPK y Toledo sobre Gas de Camisea que representa una pérdida al país de 200 mil millones de dólares. Que !EL ROBO DEL SIGLO EMPIEZA A INVESTIGAR!

Me pregunto ¿Qué bicho le pico a la Fiscalía? ¿O es que las mentiras de PPK ya son insostenibles? ¿El candidato de los lobistas que llegó al poder pasando a las justas en la primera vuelta (ganándole al Frente Amplio encabezado por Verónika Mendoza) y a las justas en la segunda vuelta (ganándole a Keiko Fujimori con apoyo de Verónika y los antifujimoristas), está en salmuera?

¿Es verdad que la exportación del Gas de Camisea tiene como trasfondo la figura de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en calidad de lobista promotor de negocios para las empresas extranjeras, tal como lo afirma el congresista Manuel Dammert al poner el descubierto que el 2004 las maniobras que PPK realizó para que las empresas que patrocinaba sean favorecidas con la exportación del gas de Camisea, en desmedro de los intereses nacionales?

¿Qué a PPK no le interesó que nuestro gas abastezca el mercado interno y utilizando su condición de ministro de Economía y luego de Premier, hizo que se modifiquen algunos decretos para permitir que el gas de los lotes 56 y 88 se utilice para satisfacer la demanda del mercado mexicano, permitiendo ganancias millonarias para las empresas que por entonces representaba? ¡Qioiere decir que todos los funcionarios involucrados eran ciegos, sordos y mudos? ¿Cuál es la “moña”?

Veamos, Primero: El pueblo peruano necesita una exhaustiva explicación desde un punto neutro, toda la complejidad de este tema del “Gas de Camisea” pensando en que los jóvenes lo entiendan, y no tengan una visión tan pequeña de toda la realidad (sin ánimos de defender al presidente de la República) pensarán que él promulgo la ley, hizo el contrato y lo firmó (mejor dicho hizo todo), se caerá en una ignorancia supina. Sabemos que la modificatoria de la ley estuvo dada por el Presidente Toledo y el MEF luego fue vista y aprobada por el Congreso de la República con la firma del vicepresidente y presidente del Congreso además de la firma de PPK.

Segundo: Hay una serie de contratos privados que comienzan con Petroperú y el consorcio de Camisea, luego este con Perú LNG y luego este con Shell (anteriormente Repsol). Ojo, PERUPETRO negoció por parte del Estado, y el problema de fondo eran las regalías que debieron ser de apróx. 38% y al final fueron 6%.¿ Si bien PPK se pudo beneficiar de parte de la empresa que asesoró, porque PETROPERÚ no desestimó ese contrato y no firmó, tanto así como el ministro del MEF?

Tercero: El problema cae por su propio peso, si se renegoci{o, las regalías, que se fijaron sobre el precio o valor de Hub internacional (ahora 2$ por millón de BTU antes estaban 12$). El precio del Hub estaba muy bajo. En la renegociación todos obtendrían regalías el CONSORCIO DE CAMISEA, PERU LNG, PERUPETRO pero menos el que comercializa con MEXICO que es la empresa SHELL (antes REPSOL)?

Ademas, es falso que por esta mala negociación, el gas cuesta caro, al hablar de gas nos referimos al GNV no al GLP, el precio seguiría siendo el mismo para nosotros los consumidores. También es falso que nos hayamos quedado sin gas, se han encontrado más reservas y se exploran más lotes.

Lo señala el colega “Chapana”, que “La Fiscalía, tras 14 años de inacción, en una decisión que ha dejado congelada de sorpresa a la clase política, enlodada en la corrupción más flagrante y obscena de nuestra historia, inició investigación al contrato que los lobbistas PPK y Toledo suscribieron con el consorcio Camisea para la explotación de Gas de los Lotes 56 y 88. Ha sido un robo al Perú de 20 mil millones de dólares, según explicó anoche el experto Aurelio Ochoa, ex presidente de Perúpetro, en brillante entrevista de Mávila Huertas en Canal N”.

Que, “Mávila recordó lo que los periodistas independientes sabemos con lujo de detalles y lo que domina a plenitud el congresista Manuel Dammert, cuyas investigaciones se revelan en su libro titulado La República Lobbysta. Una verdadera fuente de investigación sobre secuestro sistemático de nuestros recursos naturales por parte de los poderosos. Y lo que ha denunciado públicamente el ex ministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, quien inclusive reveló que PPK, en su condición de funcionario público, no sólo traicionó al Perú, sino a Bolivia”.

“Que los fuegos artificiales de la vacancia presidencial o la comedia de equivocaciones entre los hijos del indultado genocida Kenya Fujimori -al parecer guión elaborado en la Base Naval por brillante y mefistofélica mente- , no nos desvié del objetivo central de la lucha anticorrupción: cortar todas las cabezas de la hidra que ruge en el “cuore” del poder”.

Luis Pásara, decía: “El Perú no se jodió por sí mismo: lo jodieron los peruanos”. No estaba equivocado. Los que estamos equivocados somos los peruanos, tanto que algunos no creyeron en las amenazas de Eliane Karp a PPK: “No me hagas hablar, yo sé lo que hiciste la última vez”. Lo que no calculó la exprimera dama es que si existen pruebas de los supuestos sobornos entregados por Odebrecht a Alejandro Toledo…