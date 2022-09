Fiscal de la Nación formulará acusación constitucional contra «Chota Gate»

Pero, esto no es nada el todavía aún Jefe de Estado, sigue destrozando la democracia y el Estado de Derecho en el país, maneja descaradamente un Congreso con 44 niños angurrientos que cada día cobran más por protegerlo, asimismo a la siniestra DINI, puesta a su servicio para neutralizar a la oposición política y amenazar o paralizar las investigaciones de la Fiscalía de la Nación.

¿Su sobrino Fray Vásquez habría fugado en el avión presidencial? Un documento exclusivo, obtenido por Centro Liber, sitúa a uno de los sobrinos de Pedro Castillo en uno de los vuelos presidenciales rumbo a Chiclayo en junio de 2022. Se trataría de Fray Vásquez Castillo( con el supuesto nombre de LAY VÁSQUEZ) con orden de captura desde marzo de 2022. EL DNI NO EXISTE EN LA RENIEC.

By