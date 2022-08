Fiscal de la Nación, Benavides, habría obtenido su cargo irregularmente

¡Clickear Stars! (Votos: 0 Promedio: 0 )

De comprobarse que la Fiscal de la Nación Patricia Benavides habría obtenido su grado de doctora en forma irregular, no solo debería ser destituida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), sino someterse a la justicia pues su acción es delictiva y debería ser denunciada por este ilícito penal.

Sobre el particular el Consejo de Ministros Aníbal Torres se preguntó cómo la fiscal de la Nación, Patricia Benavides obtuvo los grados de magíster y doctorado en la misma casa de estudios con tres meses de diferencia, según información de la Sunedu, que ha sacado ronchas entre quienes defienden la idoneidad y actuación de la magistrada. El juez rechaza las acusaciones fiscales porque están mal hechas. Ahí quiero precisar que la responsabilidad no es solamente del Poder Judicial y el Ministerio Público, sino también de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo es que la JNJ ha seleccionado a estos magistrados? ¿Cómo es que puede seleccionar como magistrado, por ejemplo, a una persona que ha adquirido su grado de magíster y grado de doctor al mismo tiempo? Cómo es posible eso”, declaró Torres. Torres Vásquez no solo criticó el trabajo que desempeña la JNJ al momento de nombrar magistrados, también sugirió que debería haber un cambio en el sistema de justicia, ya que actualmente esta “no combate la corrupción”. “El sistema de justicia siempre ha estado así, por eso es que he propuesto desde hace varios años modificar, es decir, el Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia y Tribunal Constitucional. No están operando eficientemente y menos eficazmente”.

Hasta el momento no se ha pronunciado la fiscal, ni tampoco los grandes medios de comunicación, que no investigan estos hechos, me parece increíble, que no pueden ver lo que es evidente.