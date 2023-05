Firma de convenio macro entre el ministerio de Vivienda y Colegio de Arquitectos del Perú

En lo inmediato se formularan planes de trabajo para enfrentar el fenómeno del niño, para no sufrir después las consecuencias de los embates de la naturaleza.

El Viceministro manifestó como objetivo “Empezar a darle una oferta formal de vivienda a las familias para que puedan dejar de ocupar zonas de riesgo no mitigable y que las ciudades crezcan ordenadas y no por invasiones.

By