El estudio fue publicado en Communications Earth and Environment y realmente demuestra que el arsénico no es solo un veneno y estas vías fueron suficientes para mantener extensas estrías microbianas en los primeros días de la vida en la Tierra.

Desde entonces, los estromatolitos de la formación Tumbiana en Australia Occidental han revelado que la captura de luz y arsénico una vez fue un modo válido de fotosíntesis en el Precambiano. Lo mismo No se puede decir del hierro o del azufre.

Todavía no está seguro de cómo estas formas de vida sobrevivieron en condiciones tan extremas, pero al examinar los estromatolitos y extremófilos que viven hoy en día, los investigadores han descubierto un puñado de posibilidades.

Durante los primeros mil millones de años de su existencia, no había oxígeno para la fotosíntesis en la Tierra.

