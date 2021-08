Fiesta loca de Kanye West: Kanye West mostró el nuevo álbum, “Donda“, por tercera vez en una fiesta en Chicago. Además de las presencias de la problemática Marilyn Manson y DaBaby, Kim Kardashian asistió vistiendo un vestido de novia.

Kanye West dio ayer una fiesta en Chicago durante la cual mostró, por tercera vez, su nuevo álbum “Donda”, pero el protagonismo no fue para las canciones: Marilyn Manson, DaBaby y todavía su esposa Kim Kardashian estuvieron presentes.

Ya sea Marilyn Manson o DaBaby ha estado ejecutando un montón de pintura en los últimos tiempos: el primero está siendo acusado por varias mujeres de abuso sexual, el último ha sido criticado por hacer comentarios homofóbicos durante un concierto.

"Don't try to test me.

I keep it clean, but they could get messy.

I talk to God every day. That's my bestie.

They playin' soccer in my backyard. I think I see Messi"@kanyewest 🔥🐐 pic.twitter.com/5yMlLmqWPm

