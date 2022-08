FFAA Y PNP LISTOS PARA DEFENDER LA PATRIA

Rectora de la UNMSM no puede ser denunciada por la SUNEDU

En Política no hay coincidencia sino causalidades. Todos los hechos sucedieron, la mismísima semana que el presidente Pedro Castillo y su banda se atrincheraron en Palacio. Hay esperanza en nuestras FFAA en defensa de la patria.

Claro, que los oficialistas entran en pánico y dicen que las Fuerzas Armadas no son beligerantes. Es verdad, pero hoy las FFAA han ido recuperando el prestigio que habían perdido después del régimen de Fujimori, NO VAN APOYAR NINGUNA AVENTURA GOLPISTA NI CIERRE DEL CONGRESO.

