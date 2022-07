FESTIVAL DULCES Y PANES DEL BICENTENARIO EN MIRAFLORES

Pero eso no es todo, pues también llega el “Pan Bicentenario”, preparado por el Ejército y que simboliza el espíritu solidario del soldado peruano. Este pan tiene un alto contenido proteico, con insumos de primera calidad y gracias a su generoso tamaño puede ser disfrutado por toda la familia. Así mismo se podrá disfrutar de los diversos panes andinos de las provincias de nuestro país, emolientes frutados, turrón de quinua, picarones y muchas más exquisiteces que conquistarán al más exigente paladar.

By