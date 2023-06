Festival del Pan Peruano y su Postre vuelve para deleitar nuestros paladares

By

ESTE FIN DE SEMANA DELEITE SU PALADAR EN SAN BORJA

Ricos Pan de yuta, pan de kiwicha, pan chapla, postres de antaño, helados de frutas y mucho más este 30 de junio, 1 y 2 de julio en la Alameda La Peruanidad en San Borja.

El pan es considerado uno de los alimentos más antiguos de la humanidad y su origen se remonta a la época prehistórica. Los panes artesanales tienen como beneficio mejorar la digestión ya que contienen una cantidad alta de minerales y vitaminas, no cuentan con gluten además tienen bajo contenido glucémico y se pueden conservar durante mucho tiempo.

Dulce Perú y la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN), junto con la Municipalidad de San Borja, realizarán el FESTIVAL DEL PAN PERUANO Y SU POSTRE, el viernes 30 de junio, sábado 1 y domingo 2 de julio, desde las 9 am hasta las 8 pm en la Alameda de la Peruanidad (ex paseo de Las Aguas) cruce de San Borja Norte con Aviación.



Además, estarán presentes los tres finalistas nacionales seleccionados para participar en el Mundial del Pan en Alemania. Se trata de Valerie Tejada (San Martin – Tarapoto), Jaime Salazar (Huánuco) y Víctor Pisfil (Monsefú – Lambayeque), quienes, tras una estricta calificación, obtuvieron los cupos para ser los representantes de Perú en el Mundial del Pan que se realizará en octubre en Alemania.

La revaloración de la naturaleza fue el tema de las esculturas artísticas o panes tallados. Valerie Tejada mostró la naturaleza mágica de la amazonia peruana. Jaime Salazar, por su parte, hizo hincapié en el árbol de la vida de la cosmovisión selvática y Victor Pisfil recordó la convivencia entre los ecosistemas terrestres y marinos, lo que los llevó a obtener los primeros puestos y quedar clasificados.

Estos maestros panaderos exhibirán los panes con esculturas artísticas, con temáticas de la naturaleza, pasteles daneses, panes artesanales, croissant, brioche clásico, panes de semilla, panes de cañihua entre otras creaciones más.

Asimismo, durante el festival los asistentes podrán degustar los sabrosos panes de todas las regiones del Perú como los panes tradicionales, pan de yuta, pan de kiwicha, pan chapla, pan de huevo de Jauja, así como deliciosas golosinas a base de productos andinos.

No podría faltar nuestra tradición dulcera que nos acompañará con los postres clásicos como la bola de oro, tocino del cielo, huevo chimbo, ranfañote, sanguito, suspiro a la limeña, leche asada, queques artesanales a base de plátano, zanahoria, arándanos, frambuesa, cacao, higos, brillantina, budín de chancay con vino oporto y manzana, mazamorra morada, pie de manzana, crema volteada de papa, torta de chocolate y los dulces de Chincha, tejas de sanguito, frejol colado. Igualmente, los deliciosos picarones de papa, de zanahoria y de betarraga entre otras exquisiteces más.

De la misma forma, los asistentes podrán degustar helados de frutas y las mermeladas artesanales como mermelada de frambuesa, mermeladas de piña, mermelada de tomate de árbol, mermelada de arándano. Para refrescarnos estarán los deliciosos helados veganos especiales para el público en general y para diabéticos.

Los esperamos para disfrutar estos días de dulzura junto a su familia y degustar nuestros deliciosos panes y postres de antaño que tiene como finalidad repotenciar el desarrollo económico de los panderos y reposteros peruanos.