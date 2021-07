“Existe una red de caviares ganapanes infiltrados en las estructuras del Poder Judicial, la Fiscalía, el JNE, el Reniec y la ONPE, sin contar la última creación del lagarto Vizcarra JNJ”, para hacer lo que mejor saben asegurar su “mamadera” perfeccionando la toma de poder”.

El tremendo caviar de la PUCP, Fernando Tuesta Soldevilla, calificado como “politólogo”, experto en temas electorales, exjefe de la ONPE, esa institución mafiosa, creada por Vladimiro Montesinos, para organizar fraudes electorales y según los entendidos, desde aquella fecha, sigue con esa función (Organizar Fraudes Electorales), ya no digitada por Montesinos, si no por los “caviares” y medios mermeleros, como El ComFercio, La República, Peru21, Canal N, América, RPP, ATV. Si no como llegaron al Poder Toledo, Humala, PPK y ahora el comunista Pedro Castillo.

Tuesta Soldevilla nació con buena estrella en nuestro país, porque siempre ha ingresado a las instancias del Estado como Pedro en su casa. Se conoce gracias al programa “Beto a Saber” que el sociólogo y profesor de la PUCP, desde enero ha sido contratado nada menos que en el cuestionado Jurado Nacional de Elecciones como asesor de la Alta Dirección. Es decir, asesora y trabaja para el cuestionado presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, denunciado por una serie de delitos, que incluso, podría llegar al ámbito penal por los delitos de prevaricato y encubrimiento.

Este señor, que sale orondo en todos los programas televisivos como si fuera un gurú de la política, se ha embolsillado como asesor del JNE la suma de S/. 54 mil soles (equivalentes a 58 sueldos mínimos vitales) provenientes de las arcas del Estado, según la orden de servicio Nº 00618. Tiene doble rasero; señala en El Comercio y La Republica que “En el Perú se ha dejado mentir de la manera más descarada, con una cobertura enorme”. Pero, defiende a la ONPE en no entregar el PADRON ELECTORAL

Eso no es nada, Tuesta no ha bajado la cerviz y lo siguen premiando en los fueros del Estado, tanto que el expresidente Martín Vizcarra en 2019 lo designó como Presidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Oiga usted, su pareja Tatiana Irene Mendieta Barrera a través de la Resolución Ministerial Nº 556-2019-Minedu el 06 de marzo de 2020 fue designada como Secretaria General del Ministerio de Educación; sin embargo, ella renunció y luego, mediante la Resolución Ministerial Nº 0169-2020-JUS, el ministro de Justicia Fernando Castañeda la designó en el cargo de confianza de Directora de Programa Sectorial IV, Nivel F-5, Directora General de la Dirección General de justicia y Libertad Religiosa del ministerio de Justicia y Derechos Humanos.???

Eso lo dejo CUÁL ES EL AFAN DE SEGUIR ATACANDO A KEIKO FUJIMORI POR PARTE DEL GURÚ? Muestra su “ojeriza” contra la lideresa de Fuerza Popular, y señala ”que no va a reconocer los resultados entregados por el JNE, que les serían adversos. Que no hay forma de revertir los resultados, pero sí ampliar el radio de acción del cuestionamiento de las elecciones. Quitarle el mayor número de votos a Castillo bajo la modalidad de la anulación de las actas de mesa. Allí es donde se han dirigido todas las baterías”.

Que los miembros de mesa fueron suplantados y que las firmas que se presentaron son falsas. Que las actas se llenaron por computadora, considerando pruebas del fraude electoral, etc. etc. Que los abogados y voceros –aunque no parezca– saben que en la legislación electoral peruana existen artículos muy acotados para anular una mesa de votación:

1.Cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto del señalado o después de las 12 horas (12 m.)

2.Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato,

3.Cuando los miembros de la mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores, con el objeto indicado en el inciso anterior,

4.Cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de la mesa o rechazó votos de ciudadanos que figuraban en ella en número suficiente para hacer variar el resultado de la elección. No hay más.

Que toda solicitud debe estar debidamente probada y no llena de especulaciones o presunciones. Las causales que el partido Fuerza Popular invoca, por más efectistas que sean, no son causales de nulidad.

Que Keiko Fujimori, ha perdido por tercera vez consecutiva, que parte de los votantes de FP, han pasado de la frustración, a la conspiración y al abierto golpismo. No se busca la “verdad electoral”, sino evitar, a toda costa, que el candidato de Perú Libre asuma la presidencia o llegar a deslegitimarlo para que quede a merced del Congreso.

Que Keiko, sus voceros y abogados, empezaron con la denuncia de “los miles de actas impugnadas” por parte de Perú Libre, cuando se trataba de votos e impugnaciones y no solo por parte de este partido. Se pasó luego a la composición de los miembros de mesa integrada por familiares. Cuando no todo el que tiene el mismo apellido es pariente, el sorteo fue público, con notario, y era posible interponer una tacha, de un evento realizado, además, en enero, cuando Perú Libre casi no existía en las encuestas.

Entonces se pasó a cuestionar las actas en donde Keiko Fujimori tenía cero votos, pero no mostraron otras donde ocurría lo mismo con Pedro Castillo. Sacaron bajo la manga supuestas firmas falsas, lo que llevó a exigir la lista de electores, donde uno firma al momento de votar, para contrastarlo con el padrón electoral. Pero no parecerse la firma en ambos documentos –la mía no es igual, por ejemplo– no lleva a afirmar que, por eso, los votos de los electores en esas mesas, fueron adulterados a favor de Perú Libre.

Que Fuerza Popular tiene que probar que cada una de sus afirmaciones resultan lo suficientemente contundentes para que se acepte que se cambió la orientación del voto para favorecer a Castillo y, en consecuencia, el acta debe ser anulada. Que en toda elección, hay errores e irregularidades, aquí y en todas partes. Pero una cosa es eso, y otra, un fraude. Este ni siquiera está definido en nuestra legislación.

Que ninguna de las causales levantadas por los defensores de Fuerza Popular amerita, según nuestro ordenamiento legal, la anulación de un acta electoral. Mucho menos anulación de una elección. Por eso han perdido en todas las instancias. Pero siempre habrá espacio para la pérfida práctica antidemocrática, a la que se suma la ridiculez internacional.

Que estamos recién empezando a ver el inicio de la extrema derecha a la cabeza de Lopez Aliaga y otros. Es violenta y, cree, que estamos empezando a ver solo sus inicios. Los partidos democráticos deben darse cuenta de que si esto no se para desde el arranque, luego ya es más difícil. ¿Por qué? Porque se normaliza. La Resistencia, un movimiento del que FP ha tratado de deslindar aunque todos los canales los relacionan, es un grupo violento, que ha ido creciendo…

Que la protesta del miércoles de sectores que alegan fraude fue muy violenta. ¿Esta extrema derecha cuánto debe preocuparnos? Es un peligro que viene desde hace un tiempo. ¿Puede crecer más? Se puede multiplicar con independencia de FP, incluso.

ALGUIEN ME PUEDE DECIR, QUE MÁS SE PUEDE ESPERAR DE FERNANDO TUESTAS SOLDEVILLA? A estas alturas, ya no se si llorar o “cagarme de risa” a mandíbula batiente.