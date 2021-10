FELIZ DÍA DEL PERIODISTA 1 de Octubre – LA MISIÓN!

Día del Periodista – “Nuestro pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes, y el honor de estos se interesa en que todos conozcan la execración con quien miran aquellas reservas y misterios inventados por el poder para cubrir sus delitos. Los ciudadanos no deben contentarse con que el gobierno obre bien, debe aspirar a que nunca obre mal”.

Aprovecho esta oportunidad de parte del equipo periodístico de PYSNNOTICIAS para saludar a todos mis colegas en esta histórica fecha 1ro. de octubre “Día del Periodista”, a todos aquellos hombres de prensa que con responsabilidad, ética y profesionalismo, contribuyen en cada jornada al fortalecimiento de los vínculos sociales, institucionales y humanos en nuestro país; abrazan la información veraz y contrastada que ayuda al ciudadano a saber qué pasa en nuestro país y el mundo, cómo nos afecta y a tomar decisiones más meditadas. Reconociendo la labor de quienes ejercen esta profesión, que nos permite conocer las luchas, inquietudes, necesidades y actividades del quehacer político, con todos los riesgos que implica esta profesión.

Es bueno decirlo, hoy lamentablemente la vocación del periodismo, oficio, apostolado, ha sufrido transformaciones y a lo largo de los últimos 40 años se fue acentuando de acuerdo con su entorno social, político, tecnológico, y hoy los medios están matando salas de redacciones y noticieros; son cubiertos por cortesanos, guaripoleras, practicantes sin compromiso ni misión, dejando a un costado a los verdaderos periodistas en la prensa, la radio y la televisión.

Comprendemos que el periodismo se ha convertido en una mezcla de muchas tintas: por un lado el periodismo impreso coexiste con el audiovisual y, por el otro, el medio digital que une la tradicional prensa, radio y televisión con un mundo donde los átomos y los dígitos permiten la interactividad, la inmediatez, la consulta a bases de datos, la compra desde el anuncio y otras muchas opciones que exigen del periodista unos cimientos formativos sólidos para cumplir con el nuevo rol.

Este desafío que hoy nos reta a los viejos periodistas, la gran batalla por el dominio de la información, con la llegada de nuevas tecnologías como el internet, tenemos que reinventarnos y hacer nuevo periodismo de soporte digital, para aproximarnos a las nuevas formas de consumo informativo de una nueva generación de lectores. De aquí a un par de años, la prensa escrita ya no será tal y como la conocemos, porque tiene unos costos de producción y distribución muy elevados, pero eso no quita que no vayan a seguir existiendo.

Es asombroso que el Colegio de Periodistas no tenga el peso necesario como para penalizar a la prensa que avergüenza a todos los periodistas honestos, que durante los últimos años convivió con la corrupción y la mermelada. Esa prensa que no ha cambiado en nada su esencia «lambiscona«, «chupa medias» al servicio del poder de turno. Sigue siendo lumpenesca y mafiosa. Sus escribas, vendidos por un plato de lentejas, han hecho del periodismo una profesión miserable y mercerizada. En esa prensa, cada línea es una mentira y cada frase es una elucubración infeliz, que sometidas a la verdad no queda nada en pie. «Dios nos proteja» de este periodismo basura.

En el día del periodista aplaudimos al periodismo libre y valeroso

Colegas, solo con plena la libertad de expresión y libertad de Prensa, es como mejor se sirve al país. Por ello, saludo a los hombres y mujeres que hacen posible nuestra democracia, y envío a todos los colegas un fuerte abrazo fraternal, junto con el compromiso de seguir colaborando por la dignificación del oficio.

PYSNNOTICIAS CON LA VERDAD CREANDO UN MUNDO MEJOR

¡Viva el periodismo libre!