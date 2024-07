Revocan acuerdo de colaboración eficaz con Jorge Barata

4 Vistas

Ustedes qué piensan ¿Fiscaletes hicieron papelón o nos agarraron de idiotas?

Ahora ¿Qué dirán los defensores de los Fiscaletes? Es el momento de tomar decisiones: retirarlos, sancionarlos e investigarlos. Alguien puede creer que el acuerdo «fue gratis» ¿No? Ya no hay excusas.



Sobre la revocatoria del beneficio de colaboración eficaz (CE) de Jorge Barata:

1. El 17.6.19 Barata fue exento de pena al aprobarse judicialmente el acuerdo de CE a favor de Odebrecht y varios de sus ejecutivos.

2. En el caso contra Humala el tribunal ordenó que Barata venga al Perú a declarar como testigo. Al no concurrir, a pedido de la Fiscalía, el Juzgado competente ha revocado el acuerdo sólo respecto de Barata.

3. Esta decisión es apelable, si queda firme, Barata será procesado, eventualmente acusado por los casos en los que ha sido delator (Vía de Evitamiento de Curso, Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, Línea 1 del Metro de Lima, Tramos 1 y 2) y cualquier otro que decida la Fiscalía (art. 480.2 NCPP).

4. Barata no tiene bienes ni intereses en Perú. La Constitución brasileña prohíbe extraditar a sus nacionales. En 2024 la justicia peruana puede ser muy ineficaz frente a Barata.

5. Si Barata es el principal delator de Odebrecht, la Fiscalía debió/debe pedir la revocatoria del beneficio de CE de la empresa. Para los cinéfilos, sin Al Pacino y sin Di Caprio no existirían «El Padrino» ni «El lobo de Wall Street». Sin Barata no existiría un Lava Jato peruano.

Para tener en cuenta:

1.El caso Lava Jato 2 en Perú debería consistir en investigar quién ayudó a Odebrecht para salir limpio de polvo y paja del Perú, empezando por sus principales operadores desde adentro de la Fiscalía: Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez.

2.¿Cómo afecta o beneficia esto a la teoría del fiscal de probar dinero ilícito de caja 2 en casos Humala, Keiko, etc. sabemos que dinero no es ilícito pues provenía de obras de construcción, el dinero de empresarios menos y si son millonarios pueden regalar su dinero?

3. La firme, en PYSNnoticias, en varias ocasiones lo advertí que esto se venía y no es casualidad. Los operadores de la empresa brasileña Odebrecht y sus lagartijas peruanos (incluido gran parte de la prensa) sabían qué esto ocurriría y eligieron a los más incapaces del sistema de justicia para ponerlos al frente de la investigación. ¿Trabajo de gonorriti?

4.¿Y ahora como queda el fiscalete (¡como Shakira!) con su frasecita, «Barata vendrá a declarar en el caso cockteles»?, ¿lgual a la fábula de los “codinomes”? o ¿A la farsa “Odebrecht es una empresa rehabilitada” ? NO ME JODAN.

5.No hay que ser idiota para no darse cuenta, ya se acabó Lavajato en Brasil, se acabó Lavajato en Panamá y ahora en Perú, se acabó la colaboración de Barata. El hecho es que si Lavajato se está cayendo en todos lados, ANTES QUE SE CAIGA EN NUESTRO PAÍS, es hora de que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.