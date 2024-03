Porqué la presidenta Dina Boluarte no lucha contra la pobreza en el Perú

20 Vistas

ESTA CHANTAJEADA, no mira más allá de su nariz o es incapaz de luchar contra la corrupción en todo el aparato del Estado.

Si Chile, y Taiwan, Singapur, Corea del Sur y China, pudieron, decidieron romper la mentalidad perdedora, victimista, pasiva, quejosa y encararon las reformas liberales para abrir la economía al mundo, atraer inversiones, contener el poder sindical, garantizar una justicia independiente, disminuir el peso del Estado en la economía. Porqué nosotros no?

En esos paises en 30 años la pobreza bajó de un promedio de 40% a uno del 15%. Todavía hay trabajo por hacer, pero la dirección es clara. Entonces que hacer? Redibujar a nuestro Perú, replantear un NUEVO CAMINO, los principios en los que se debe regir, el ideal que debe guiar las decisiones y acciones, y el plan que debe seguirse a corto, mediano y largo plazo. Pero ya, corrupción 0.

Sólo me atrevo a hablar de los principios. Los otros dos puntos, aunque sí tengo una idea, creo, sin dudarlo, que debe ser decidido entre todos, pero con información real. ¿Y? ¿A qué principios me refiero?

– RESPETO IRRESTRICTO A LA VIDA HUMANA. Desde el momento de la concepción, hasta su fin natural. Sin el derecho a la vida, NO HAY NINGÚN DERECHO.

– RESPETO A LA LIBERTAD. Valor básico. Pero debe ir acompañada de la RESPONSABILIDAD. Sin libertad, no hay manera en que el ser humano pueda desarrollarse, tomar decisiones, crecer, y ser responsable.

– RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA. Esto implica, un respeto en todos los sentidos, y ésto incluye, debido proceso legal, respeto a los contratos y obligaciones, etc. Esto es precisamente importante, cuando se desenvuelve en certeza jurídica y seguridad personal.

– RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA. Sin el derecho a gozar de lo que hayamos ganado con el propio esfuerzo, o a lo que hayamos ahorrado en el tiempo, no es posible construir hacia el futuro.

– RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Hay un terrible peligro que más de una vez se cierne sobre las sociedades. Esto es, el pensamiento único. El creer que sólo lo que piensa un grupo, sin importar quién lo determine (un partido político, un líder, un gobernante… una ideología), es bueno, o debe ser permitido. ¿Por qué? Porque no se pueden confrontar las ideas, y se limita enormemente el surgimiento de nuevas ideas. ¡Incluso con el riesgo de ofender o «herir» emocionalmente a otros! Es más importante que se mantenga el caldo de cultivo de nuevas ideas, a mantener las ideas en un punto que «no vayan a dañar emocionalmente a alguien». Y, defender esa capacidad de tener ideas distintas, es lo que se llama, libertad de expresión.

– RECHAZAR LA IDEA DE IGUALDAD. No hay nada más injusto que la igualdad. ¿¿¿Por qué??? preguntarán muchos. Porque . . . . no somos iguales. Sólo tenemos la misma dignidad, pero, fuera de ello, NO HAY NADIE QUE SEA IGUAL A OTRO. Ni en capacidades, ni en necesidades, ni en esfuerzo, ni en inventiva. No somos iguales, ni entre hombres y mujeres, ni entre cada hombre, ni entre cada mujer… es más, no somos iguales ni siquiera a lo largo del tiempo. Y, dos de las formas básicas de injusticia, es, una, tratar desigualmente a lo que es igual (por ejemplo, no ofrecer la misma paga a quienes dan los mismos resultados); o la segunda, tratar igualmente a lo que es desigual (por ejemplo, dar la misma paga de comisión a quienes tienen muy distintos valores de ventas). Y éso, se aplica a todo… Quien pretende imponer la igualdad, ha de saber siempre, que para hacerlo, sólo lo podrá hacer basado en una profunda injusticia.

– RESPETO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA Y EFICACIA. Eficacia, es dar solución a los problemas, lo más rápido posible. Y eficiencia, es, usar cada vez menos recursos para obtener los mismos resultados, ó bien, usar los mismos recursos, para obtener cada vez mejores resultados. Y la política, en gran cantidad de casos, es ir en contra de esos principios, estrictamente por motivos «políticos». ¿Ejemplo? Prefieren apoyar a sindicatos profundamente ineficientes, aunque amenacen con llevar a la quiebra a empresas, con tal de ganar los votos de esos sindicatos.

Sin estos, no es posible un desarrollo social o económico.

El segundo frente, a nivel de infraestructura.

Un país sin infraestructura, ve frenado su desarrollo. Sin embargo, no debe generarse infraestructura sin ton ni son. Hay que recordar que los recursos son limitados, NO ALCANZA NUNCA PARA TODO LO QUE SE DESEA. por lo tanto, cada inversión de infraestructura debe estar fincado en la mayor eficiencia posible… pero no dejar de invertir y crecer en la infraestructura, que básicamente, es la capacidad de un país de dar movilidad y facilidad de acción a los ciudadanos y las empresas que generen los ciudadanos.

«EL PERU NO ACABARA CON LA POBREZA SINO ACABA CON LA MEGA CORRUPCIÓN DEL SIGLO XXI Y LA GRAN MAFIA QUE SAQUEA AL PAÍS EN LA ÉPOCA MAS DORADA DE TODA LA HISTORIA»

1. LA MAFIA LIDERADA POR ODEBRECHT, EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN, EL CLUB DE LAS CONSULTORÍAS Y LA MAFIA CAVIAR QUE VIENEN SAQUEANDO AL PAÍS POR MAS DE 300 MIL MILLONES SEGÚN LA CONTRALORÍA.

2. EL PERÚ JAMÁS TUVO TANTO DINERO EN TODA SU HISTORIA, PASAMOS EL BOOM DEL GUANO, EL BOOM DE LA PESCA, EL BOOM DEL CAUCHO, HASTA LLEGAR AL BOOM DE LOS MINERALES LA ÉPOCA MAS DORADA DE TODA LA HISTORIA REPÚBLICANA.

3. DESDE EL AÑO 2003 A LA FECHA, EL PGR (PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA) HA SIDO 6 A 8% MÁS A DIFERENCIA DE LAS ÉPOCAS ANTERIORES PRODUCTO DEL BOOM MINERO, LA AGRO EXPORTACIÓN Y EL TRABAJO DE CADA PERUANO EMPRENDEDOR.

4. DESDE ESE ENTONCES EL PERÚ VIENE SIENDO SAQUEADO CON TOTAL IMPUNIDAD, POR GOBERNANTES Y EMPRESAS CRIMINALES LIDERADAS POR LA ULTRA CORRUPTA ODEBRECHT QUE PUSO AL PERÚ COMO SU CENTRO DE OPERACIONES PARA TODO LATINOAMÉRICA, SU SOCIO PERUANO GRAÑA Y MONTERO, EL CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN (CONGLOMERADO DE EMPRESAS ENTRE BRASILEÑAS Y ALGUNAS PERUANAS), EL CLUB DE LAS CONSULTORÍAS (ÓRDENES DE SERVICIO DE LA MAFIA CAVIAR, INSTAURADA EN EL GOBIERNO DEL MAS GRANDE COIMERO ALEJANDRO TOLEDO), TAMBIÉN SE SUMAN AL SAQUEO LOS GOBERNANTES REGIONALES Y LOCALES QUE SIGUEN SAQUEANDO AL PAÍS EN LA ÉPOCA MAS DORADA DE LA HISTORIA.

5. TODO EN COMPLICIDAD DE LOS FISCALES RAFAEL VELA, DOMINGO PÉREZ, PABLO SÁNCHEZ, ZORAIDA ÁVALOS Y LOS PROCURADORES QUE HASTA LA FECHA NO HAN TENIDO NINGÚN NINGÚN RESULTADO, TODOS LOS DELINCUENTES QUE SAQUEAN AL PAÍS ESTÁN LIBRES Y PROTEGIDOS, TODOS GOZAN DE IMPUNIDAD, CON LA COMPLICIDAD DE JUECES COLUDIDOS CON LA MAFIA.

COMO SALIR DE ESTA METÁSTASIS como la que está sufriendo tan dolorosa y gravemente el Perú, con estos parásitos de izquierda caviar metidos en el PODER EJECUTIVO y del PODER LEGISLATIVO, PODER JUDICIAL? se necesita una cura RADICAL y DIFINITIVA ELIMINARLOS…. SIN PIEDAD:confiscar sus propiedades, preparar El Frontón, encerrarlos sin que reciban visita familiar, alimentos uno al día.