Patricia Benavides: queda demostrado que la decisión de JNJ (de suspenderme) ya estaba tomada con anterioridad

Patricia Benavides se pronunció, FUERTE y CLARO después de que la Junta Nacional de Justicia decidiera suspenderla provisionalmente por seis meses y a través de un video y aseveró que no se respetó el debido proceso y que hay «manos oscuras» que complotaron en su contra:

«Cerca de medianoche, la JNJ decidió suspenderme en funciones por seis meses sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado que su decisión ya estaba tomada con anterioridad», expresó Benavides Vargas.

«Esta resolución exprés, como ya se había denunciado, tiene motivaciones políticas que han concluido para suspenderme y así lograr que las fuerzas que estuvieron detrás de este complot político, evidentemente coordinado, vuelvan apoderarse del Ministerio Público», añadió.

«Hago un llamado a todos aquellos fiscales para que no se dejen amedrentar y continúen con las investigaciones que se tienen en curso. No podemos permitir que aquellas manos oscuras que complotaron, para lograr esta suspensión, detengan investigaciones en casos como aquellos donde las familias necesitan justicia».

«Ayer, en la audiencia de la JNJ, aseguré que me sometería a las investigaciones siempre y cuando se den las garantías para el respeto al debido proceso, y es justamente ese debido proceso, el que la JNJ no respetó en mi caso, pero que sí solicitó cuando el Congreso estuvo a punto de sancionarlos. Y tampoco es una casualidad, que justo hoy, a un año de recobrar la democracia en el Perú, es que soy suspendida preventivamente como fiscal de la Nación».

A la exfiscal de la Nación Benavides la querían suspender desde que metió preso al golpista Pedro Castillo, pidió 15 años de cárcel para el lagarto Martín Vizcarra e iba a conocerse el acuerdo de Odebrecht. ¿Quiénes pedían su cabeza? Para colocar a uno de ellos: Pablo Sánchez!!!

Pablo Sánchez está con roche, así, en 2015, la exmagistrada del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo, lo acusó de manipular pruebas de fiscales independientes.

En el año 2017, el entonces congresista Daniel Salaverry lo denunció por demorar la investigación relacionada con Odebrecht. Al mismo tiempo, la entonces parlamentaria Yeni Vilcatoma lo denunció por obstruir las investigaciones a empresas vinculadas con la compañía brasileña.

En 2018, estuvo en el ojo del huracán por archivar las investigaciones del caso Aeropuerto de Chinchero. En estas denuncias estaba implicado el expresidente Martín Vizcarra.