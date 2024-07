Partió a la eternidad Paula Rosa Gonzales de Campos

By

37 Vistas

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Querida comadre, Paula Rosa, tu partida a la eternidad ha calado hondo en toda la familia y en la comunidad educativa del Colegio Fe y Alegría y en todos los ex alumnos que en su paso por las aulas, te tuvieron como profesora.

Hoy haz partido en un viaje infinito hacia las estrellas. Quienes permanecemos acá, conmovidos por tu partida, nos vamos envolviendo en una atmósfera llena de gratos recuerdos y vivencias compartidas. Tu vocación de profesora y cualidades humanas, una profesional a toda prueba, dedicada en su totalidad a la tarea de educar a los jóvenes que tuvieron el privilegio de tenerte como profesora. Ante todo, una mujer de fe, que no dudó jamás en compatibilizar los preceptos científicos con su convicción cristiana.

Una profesora muy admirada por sus alumnos, en palabras de ellos “sediento de conocimientos” “intolerante ante la mediocridad”. Hiciste de la pedagogía una herramienta irreemplazable para modelar y formar académicamente a los jóvenes, que para ti, eran motivación profesional.

Cuesta creer que tu presencia física ya no estará con nosotros en el día a día. Es difícil imaginar dónde se van las personas cuando dejan esta vida. Lo que no cuesta tanto es poder hacer viva la presencia de quienes han marcado la existencia de otras personas. Esa es tarea de todos nosotros en el día a día. Finalmente, la mejor manera de traer e invitar a diario a quienes han partido es compartiendo lo que sabemos de ellos, haciendo públicas sus vivencias, saboreando la anécdota graciosa, modelando su legado. En definitiva, no olvidando, porque nadie merece ser olvidado.



Nos convence, a quienes te conocimos, que tu amor al Señor de los Milagros fue tu mayor fortaleza y estamos tan seguros que tu alma descansa en paz, tenemos la certeza que esa misma paz llegará también a todos nosotros. Te extrañaremos.

Mis condolencias a tu esposo Miguel Campos, a tus hijos Miguel y Paula.

Que Dios te tenga en su gloria.