Lucho Llosa dirige nueva cinta con tema de terrorismo de Sendero Luminoso.

Con guión de Mario Vargas Llosa. ¿Qué dirán los enemigos de siempre, que MVLL y su primo son proterrucos?

Déjense se vainas, «Tatuajes en la memoria» es la película estrenarse en agosto del cineasta Luis Llosa, con adaptación de nuestro nobel Mario Vargas Llosa. La historia está basada en el extraordinario libro «Memorias de un Desconocido» del sociólogo Lurgio Gavilán Sánchez.

Hoy después de años, los peruanos ya no se comen el cuento de opinólogos y pseudos «senderólogos» que se creen la «reserva moral» del país; y abusaron de la buena fe del peruano de a pie por décadas. Finalmente la gente abrió los ojos y ahora podemos ver quien está a favor del Perú y quien quiere destruirlo.

Esta cinta, es un testimonio de redención y supervivencia en la época más violenta del Perú moderno, advirtió un comunicado de prensa. Al respecto, Mario Vargas Llosa comentó: “Que el filme es un testimonio auténtico del terror y la barbarie que todos los jóvenes deben ver. Tienen que saber lo que pasó”.

La cinta se estrenará este 29 de agosto en todos los cines del Perú, adaptada cinematográficamente la historia de Lurgio Gavilán, quien tras quedar huérfano, se unió al grupo terrorista Sendero Luminoso siguiendo a su hermano mayor, todo esto cuando era un niño. Que al ser capturado por el Ejército Peruano, obtuvo una segunda oportunidad tras enlistarse como soldado, para combatir con sus examigos terroristas. Posteriormente, Gavilán se convirtió en cura franciscano y luego en un destaco antropólogo.

“Lo que pasa es que a tantos niños simplemente nos tocó vivir la guerra interna. Nadie elige vivir esas cosas. Cuando estaba en Sendero Luminoso y si quería escapar te mataban. Entré al Ejército porque me capturaron, era difícil salir. Luego comenzaron los tiempos de paz, me orientó una religiosa”, comentó Lurgio Gavilán Sánchez.

La película está protagonizada por Cristhian Esquivel, actor reconocido por interpretar a personajes históricos como Tupac Amaru y Simón Bolívar. Esquivel dará vida a Shogún, mientras que Carlos Taype interpretará al exsenderista.

El filme se rodó entre el 24 de octubre hasta el 20 de noviembre de 2022, en Huanta, Huamanguilla y Quinua. Aquellas ciudades fueron escenarios reales de los violentos hechos.

Por lo menos hay un avance, los Llosa, a los TERRORISTAS, LES DICEN TERRORISTAS, NO TRATAN DE EDULCORARLOS, MENOS DE VICTIMIZARLOS, NI HACER APOLOGIA, como si lo hicieron los camaradas pro terrucos con dinero de impuestos de todos los peruanos. Seguro que caviares y rojetes averiguaran si esta película se hizo con su plata o con la del Estado Peruano? En realidad, los rojetes saben que la ley no prohíbe en ninguna manera hacer las películas que quiera. Solo pone normas para quienes quieren tener alguna subvención pública. Mientras no sea con dinero del Estado, que haga lo que quiera y que le vaya muy bien..

Estreno: 19 de agosto

