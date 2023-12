La asolapada conexion Gorriti, IDL y Sendero Luminoso

90 Vistas

Gorriti pertenecía a una organización llamada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), con sede en el Center for Public Integrity, en la ciudad de Washington, DC., que recibe financiamiento de, entre otros, The Open Society Institute, de George Soros. También recibe dinero de la Carnegie Corporation, de la Fundación Ford, y de Rockefeller Financial Services. Además de Gorriti, pertenecen a la ICIJ los peruanos Angel Páez y el hoy congresusta de FP Fernando Rospigliosi, la colombiana María Jimena Duzán Sáenz, el brasileño Amaury Ribeiro Jr., quien acaba de emprender una campaña contra el ejército del Brasil por supuestas “violaciones de los derechos humanos”, y el argentino Horacio Verbitsky, quien fuera el encargado de inteligencia de los Montoneros.