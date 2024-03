Investigación contra Gustavo Gorriti es una farsa

1. El secreto profesional es un derecho del periodista, a la vez que un deber que garantiza la confidencialidad de las fuentes de información. Por tanto, el periodista garantizará el derecho de sus fuentes informativas a permanecer en el anonimato, si así ha sido solicitado. No obstante, tal deber profesional podrá ceder excepcionalmente en el supuesto de que conste fehacientemente que la fuente ha falseado de manera consciente la información o cuando el revelar la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a las personas. En ese sentido, la profesión de periodista está amparada bajo del derecho al secreto profesional reconocido en la Constitución Política del Perú, art. 2 numeral 18 protegido por el Tribunal Constitucional: Exp. 7811-2005 -PA/TC y consignado como uno de los principios fundamentales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Exp. 0134-2003-HD/TC.

A quién quiere engañar? Gustavo Gorriti, no es periodista, y ella lo sabe muy bien.

Es por ello que la abogada Rosa Maria Palacios, que funge de periodista, señala que » El escándalo ya es internacional que debe quedar muy claro que la Constitución peruana protege el secreto profesional. Es un deber y un derecho guardar ese secreto. Gustavo Gorriti no puede ni debe entregar ninguna información qué signifique violacion de ese derecho y obligación»

El comunicado vergonzoso de la Fiscalia demuestra la reverencia y sumisión hacia los “ilustre investigados”. Acaso Uds vieron un comunicado similar en otros casos? NO. Será que la “investigación” es una farsa, el propósito es garantizarles impunidad?

