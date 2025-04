HAYA DE LA TORRE: NI CON WASHINGTON NI MOSCÚ

23 Vistas

¡¡¡Ni con Washington ni Moscú, sólo el APRA salvará al Perú!!!

¿De donde estos dos gusanos sacan que el APRA 100 años creyendo que son de izquierda cuando por lo bajo recibía apoyo de la CIA en 1962? ¿Qué así lo revelan documentos desclasificados?

Aldo Mariátegui, controvertido exdirector de Correo, desde España y Fernando Vivas de El Comercio, una vez más atacan al APRA de Haya de la Torre. Segun ellos EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1962 LA CIA APOYÓ AL APRA.

«Si Haya de la Torre, hubiese recibido el apoyo de Jhon Kennedy, presidente norteamericano, lo lógico es que no hubiese habido golpe del Ejército contra Haya».

Son tan ignorantes que se les escapa:

PRIMERO: «Haya de la Torre creó una doctrina de alcance continental; muchos partidos vigentes en la región tomaron los fundamentos ideológicos de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (A.P.R.A.) y eso lo sabían los norteamericanos e incluso su famoso apotecma: NI CON WASHINGTON NI MOSCÚ. Entonces, con que cara lo apoyarían?

SEGUNDO: Desde la década del 60 el APRA inicia un proceso de reflexión en diversos plenarios y asambleas, sobre el Golpe de Estado de 1962: la oligarquía y militares IMPIDEN A HAYA DE LA TORRE LA OPORTUNIDAD DE SER PRESIDENTE DEL PERU. Tras las elecciones de ese año, el líder del APRA fue impedido de llegar al poder gracias a LAS FFAA NO CONFIABAN EN HAYA Y DESDE EL CLUB NACIONAL LA OLIGARQUÍA COLOCABA y SE SACABA PRESIDENTES. Ahí se cocinó el primer golpe de Estado institucional, en el Perú, liderado por el general Ricardo Pérez Godoy, quien destituyó al presidente Manuel Prado Ugarteche tras denuncias de irregularidades en las elecciones generales.

Durante las elecciones generales del 10 de junio de 1962, surgieron múltiples denuncias de fraude y manipulación de votos. Los principales candidatos eran Haya de la Torre, Belaúnde y Odría, pero las irregularidades reportadas generaron desconfianza y controversia. Los contendientes eran César Pando Egúsquiza del Frente de Liberación Nacional, Luciano Castillo Colonna del Partido Socialista, Alberto Ruiz Eldredge del Movimiento Social Progresista, Héctor Cornejo Chávez de la Democracia Cristiana, Manuel A. Odría de la Unión Nacional Odriísta, Fernando Belaúnde de Acción Popular (AP) y Víctor Raúl Haya de la Torre del Partido Aprista Peruano.

Tras las elecciones de 1962, Haya de la Torre buscó el apoyo de Belaúnde (el arquitecto se tiro para atrás) para asegurar la presidencia, pero las Fuerzas Armadas vetaron su elección, lo que resultó en un pacto con Odría. Las acusaciones de fraude electoral generaron un clima de tensión y desconfianza.

El escrutinio final dio la victoria a Haya de la Torre, seguido por Belaúnde y Odría. Sin embargo, ninguno alcanzó el tercio electoral necesario (el ejército efa responsable de cuidar las anforas) por lo que el Congreso Nacional debía elegir al nuevo presidente entre los tres candidatos más votados, ante

las denuncias de fraude.

«Las Fuerzas Armadas, opuestas a un gobierno aprista, amenazaron con levantarse si Haya de la Torre era elegido.

Dado el estrecho margen y, al no superar ningún candidato el tercio electoral, (33%) constitucionalmente requerido para ser proclamado Presidente de la República, se creó una situación crítica e inédita en la historia del sufragio. El Congreso tenía tenía que elegir entre los tres candidatos de más alta votación.

La salida política pasaba por acuerdos entre los partidos mayores. Pocos días antes de instalarse el Congreso, el líder aprista fue comunicado que si era elegido presidente de la república, las Fuerzas Armadas darían un golpe de Estado. Haya de la Torre, renuncia así a una probable elección en el Congreso para salvar la democracia. Y ofrece su apoyo a Fernando Belaúnde, pero este había denunciado fraude y no aceptó, confiado en que la decisión del JNE, a quien le había solicitado la nulidad de las elecciones en algunos departamentos, le iba a ser favorable.

TERCERO: Desconocer la sagacidad de Haya, al crear un partido multiclasista– EL PARTIDO APRISTA ALEJADO DE LA TESIS LENINISTA de un partido de clase obrera ¿Por qué? Porque el boom de la economía alrededor de la agroexportación y la minería permitió la emergencia de una sociedad, sobre todo en la costa norte, LEJOS DE LOS VIEJOS PARTIDOS DE LA LLAMADA “REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA ”. Ese enorme espacio de no representación política fue llenado por UN PARTIDO POLICLASISTA: EL PARTIDO APRISTA. De allí que fue masivo y popular. ¡NI CON WASHINGTON NI MOSCÚ!

En la ciencia política se suele decir que el poder no acepta vacíos. Ese vacío fue llenado por el APRA. En ese contexto de la lucha entre el capitalismo y el comunismo, el pensamiento de Haya pudo alzarse sobre “las dos colinas” y se irradió sobre América Latina. Al otro lado, en Europa, la socialdemocracia seguía el camino del reformismo de Bernstein.

Como buen político capaz de expresar en una línea toda una tesis, en espacio de tiempo, Haya de la Torre, desarrolló, el famoso apotegma de “ni con Washington, ni con Moscú” marcando posición clara y distante.

CUARTO: No es casualidad el ataque coordinado entre MARIATEGUI y VIVAS, involucrar al APRA, la CIA y Kennedy. ¿Que esa hipótesis no les extrañó, porque era conocido en esa época que la Administración Kennedy consideraba al APRA como la mejor opción peruana? Jajaja. Ni su madre, se los cree.

Según «Alditus», le pregunté a Jiménez-Bacardi cómo podíamos comprobar esa hipótesis y me envió este tercer link, que es un documento de la CIA que NO pertenece a los desclasificados de Kennedy. Aprovechando que el presidente de EEUU Donald Trump ordenó desclasificar un tramo más de los archivos sobre el asesinato de Kennedy. Desde esos papeles desclasificados, EL DIARIO NEW YORK TIME reseñó escuetamente que LA CIA BUSCÓ INTERFERIR EN LAS ELECCIONES PERUANAS, SIN PRECISAR MAS.

QUINTO: esto tenía que haber sucedido en los iniciales años 60, bajo Kennedy. Me puse a rastrear por Internet y me topé con el investigador del National Security Archive y catedrático gringo Arturo Jiménez-Bacardi, quien tuvo la amabilidad de pasarme estos dos links interesantes:

https://nsarchive.gwu.edu/document/32911-2-cia-minutes-meetings-presidents-foreign-intelligence-advisory-board-pfiab-top. Aquí solo se menciona a Perú al comienzo (página 2) como que hubo “apoyo financiamiento encubierto en las recientes elecciones peruanas”. Dado que el documento es de 25/07/62 y en Perú hubo elecciones el 10/06/62, ya queda absolutamente claro que la intromisión de la CIA fue en las elecciones de 1962 y no en las de 1963.

https://www.archives.gov/files/research/jfk/releases/2025/0318/178-10003-10001.pdf. Ese memo es posterior (20/09/62). Sobre Perú aparece textualmente: “El apoyo al partido APRA en Perú aprobado como se presentó”. Si se le está dando dinero al APRA en septiembre de 1962, eso nos haría pensar que ese mismo partido fue el beneficiado mencionado en el primer link. Esa hipótesis no me extrañó, porque era conocido en esa época que la Administración Kennedy consideraba al APRA como la mejor opción peruana.

Le pregunté a Jiménez-Bacardi cómo podíamos comprobar esa hipótesis y me envió este tercer link, que es un documento de la CIA que NO pertenece a los desclasificados de Kennedy y que fue redactado por el brillante analista CIA Sherman Kent.

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP79R00904A000800020003-1.pdf. Ese documento CIA es del 25/05/62 y allí, tras un análisis descarnado del Perú que recomiendo leer, se denota la preferencia por el APRA. En suma, el antiimperialista APRA fue el niño mimado de la CIA en los 60

SEXTO: La desclasificación de archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy NO REVELA NADA DE LO QUE DICE ALDO MARIÁTEGUI Y FERNANDO VIVAS, sobre la supuesta relación entre la CIA y el partido político peruano APRA en la década de 1960.

¿Posibles implicaciones? La desclasificación de estos archivos NO tienen implicaciones significativas en la comprensión de la historia política de Perú y la región. Posibles escenarios incluyen:

– Revelación de financiamiento extranjero: No existe ningún documento que la CIA podría haber financiado al APRA para influir en la política peruana.

– Influencia en la política regional: menos que la CIA podría haber buscado influir en la política regional a través de su supuesta relación con el APRA.

NO JODAN, en el contexto histórico, en la década de 1960, la Guerra Fría estaba en pleno apogeo, y la CIA estaba activamente involucrada en operaciones de inteligencia y sabotaje en América Latina. El APRA, como partido político peruano, antiimperialista NO era visto como un aliado clave en la región.

ESTA CAMPAÑA ANTIAPRISTA es un «pajazo» de los odiados del APRA que escriben bajo consignas de sus patrones y meterles miedo a los jóvenes despistados.