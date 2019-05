LOS JUECES NO MIDEN A TODOS CON LA MISMA VARA? Y SU ORGANIZACIÓN CRIMINAL? CLARO SI FUERAN APRISTAS o FUJIMORISTAS HACE RATO LE PRENDÍAN FUEGO. ACASO SUS REGIDORES ZEGARRA, GLAVE Y HUILLCA NO SABIAN NADA? ANEL TOWNSEND? LOS QUE LA APOYARON COMO SUSANA DE LA PUENTE, SALOMÓN LERNER, ALAN WAGNER, MAGALY SOLIER, CLAUDIA CISNEROS, MÓNICA SANCHEZ, THORSEN, GUSTAVO BUENO, JULIO ANDRADE, JASON DAY, MELCOCHITA Y TODOS LOS QUE LAVABAN BANDERAS NO FORMAN PARTE DE SU ORGANIZACION CRIMINAL? QUÉ COORDINABA CON SUS CÓMPLICES EL MANEJO DEL BILLETE DE ODEBRECHT Y OAS PARA CAMPAÑA DEL NO?

QUEDA EN EVIDENCIA QUE ENTRE CAVIARES SE DAN LA MANO Y NO SE COMEN…

PERO, DONDE M… ESTA IDL REPORTEROS y GUSTAVO GORROTI?

Según el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en Delitos de Corrupción de Funcionarios, consideró que “Existe un gran avance en esta investigación, pese a que nos encontramos en un marco de organización criminal. Estamos a dos meses de cumplir un año de investigación, (…) se ha identificado que los aportes se han desarrollado por Odebrecht y OAS. Declaro fundado el requerimiento del Ministerio Público, en consecuencia se varia la medida restrictiva de derechos de libertad personal de comparecencia por restricciones y se le impone prisión preventiva a Susana Villarán por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, lavado de activos en agravio del Estado por un plazo de 18 meses”, sentenció del magistrado. Asimismo, Chávez Tamariz consideró que el audio difundido en Cuarto Poder evidencia que la exalcaldesa obtiene información de otros coprocesados, lo cual “viene a ser obstaculización al proceso penal en contra de cara a las investigaciones fiscales”. El juez Chávez sostuvo que la reducción de tiempo de 36 a 18 meses de prisión preventiva se debe a que la Fiscalía cuenta con elementos de convicción para formular una acusación fiscal. Lo que corresponde es que Susana Villarán sea trasladada a la carceleta del INPE ubicada en la avenida Abancay, Cercado de Lima, para que se determine en qué penal cumplirá la medida dictada por el Poder Judicial.