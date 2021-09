Familia y Neomachismo

Por: Richard Díaz Chuquipiondo



Si bien la familia es el núcleo de la sociedad, su organización está rezagada, desde hace mucho tiempo en el mundo corporativo, existe un gran avance en temas organizacionales, como, por ejemplo, el liderazgo por procesos, las tareas por competencias y otras estrategias, herramientas e instrumentos que incrementar el valor competitivo de las corporaciones.



Sin embargo, todo el conocimiento antes mencionado no se aplica en las organizaciones familiares, en este campo, lo que prima es el empirismo o “el amor”, es decir que los fundadores de la familia, no determinan cuales sus responsabilidades, sus roles y funciones, y como se asignarán las tareas a los nuevos miembros de la familia, dejando todo al azar.

Esta falta de atención de parte del Estado, para bridar a los seres humanos competencias para su desarrollo organizacional familiar, a motivo que se cometan muchas tropelías al interior, tanto de hombres como de mujeres; pero sobre todo contra los niños, quienes deben de vivir en familias disfuncionales.

Pero no solamente es el Estado, sino las diversas organizaciones representativas, investigadores y científicos, que no han propuesto, como introducir conocimientos científicos organizacional y de esta manera proveer a los niños de condiciones, para que pueden lograr su máximo desarrollo.

Por otro lado, han sido los políticos, quienes han advertido en el retraso organizacional familiar, una oportunidad de tener un cupo de poder; victimizando a la mujer al extremo, y extrapolando realidades; es decir tomando lo que sufre las mujeres en diversas partes de mundo y generalizando dichas estadísticas.

Uno de las mentiras más usuales, es decir que la mujer recibe una menor educación. Cuando en la actualidad el crecimiento del número de universitarias continúa creciendo significativamente, si continúa la tendencia, las mujeres serán en una década, mucho más instruida que los hombres.



Pero, hay que advertir que la política es una actividad mezquina; porque su objetivo es usar el sentimiento de resentimiento, de humillación, de descontento y otros; para a partir de allí formular cantinflescamente un derecho, y de manera obcecada, prometer imponerla como ley.

Los investigadores científicos buscamos el equilibro, buscamos desarrollar un modelo de la realidad objetiva; en cambio los políticos usan sencillamente las emociones, para ganar poder sobre otros seres humanos; sin importar para nada la humanidad, es así como hoy en el Perú, no se nace hombre, no se nace mujer; pero si se nace homosexual.

Es decir, Perú mediante la adhesión a convenios internacionales, se viene quintado los derechos a los niños; porque existe un fuerte deseo de mantener a la familia perturbada, con la finalidad de que le machismo, continúe, preponderante en el mundo, y dentro de esto objetivo es retirar a los niños sus derechos.

El machismo, que pareció hace poco más de 7000 años en el mediterráneo europeo, es un trastorno antisocial, por el cual la persona se autopercibe, superior tanto a hombres, como mujeres, y mantiene su legado sodomizando a los niños, para evitar el autodesarrollo; por este motivo, los emperadores romanos, tenían problemas, psiquiátricos.

Dañar a un niño a dañar a la humanidad, por eso los machistas, han financiado el desmontaje de los derechos de los niños, porque de esta manera; pueden actuar con impunidad y evitar el costo económico que durante el siglo pasado debieron asumir; porque muchas víctimas, han ganado denuncias.

La estrategia ha sido trabajar en dos frentes; por un lado, victimizar a la mujer al extremo, e influir de esta manera para que todos los actos masculinos sean considerados machistas; a tal punto, que, si un hombre abre la puerta a una dama, es machista; si dice que va tomar un trago, con los amigos es machista; si un padre reclama a su hija por llegar borracha es machista; si orienta a su hijo sobre el cuidado y protección de su cuerpo, es machista y homofóbico.

Es decir que estratégicamente y a través de millones de divulgaciones, se ha implementado en el cerebro de las personas, que los actos masculinos son machistas; cuando esto es enteramente falso; porque: el machista, se autopercibe superior al hombre y a la mujer, y quiere controlarlos para su beneficio, además es pedófilo y pederasta, por eso hoy, en los medios de comunicación se han comenzado a cambiar el orden, entonces lo peor que puede ser un hombre, no es ser machista; sino homofóbico.

Para librarse de condenas e indemnizaciones por el daño físico y psicológico, los pedófilos y pederastas, han conseguido que se retire la homosexualidad, de la categoría de enfermedad mental, de esta manera ya no existe delito, porque se evita relacionar a dicha conducta, como consecuencia de un daño físico y psicológico. Además, bajo auspicio se presentan investigaciones nada concluyentes, sobre la posibilidad de existir cierto nivel genético en el comportamiento homosexual.

Con los argumentos “dizque científico”, en fórum internacionales, se ha conseguido legalizar la hipótesis: los niños nacen homosexuales, y por lo tanto tienen derecho a su existencia; sin embargo, para eliminar el delito de abuso sexual a menores y el daño psicológico; los machistas, -pedófilos y pederastas- han logrado retirar el derecho a la identidad sexual masculina y femenina de los niños, y es así como los niños en el Perú, no nacen hombres, ni mujeres, pero si homosexuales.

De esta manera, en Perú, si un padre de familia, ve a un hombre acariciando el rostro de hijo menor de edad; ya no puede denunciar al hombre por tocamientos indebidos; porque el hombre puede denunciar al padre de familia, por discriminación “homofóbica”; además como de acuerdo a las leyes peruanas, un niño tiene la facultad de elegir su género, entonces el menor será llamado para atestiguar.

Este artículo, tienen como objetivo llamar la atención de la comunidad en defensa de la integridad física y mental de los niños. Pues el objetivo de una serie de leyes en el Perú no es mejorar la competitividad de los niños, sino sencillamente la de eliminar los delitos de pedófila y pederastia; pues con el argumento de que los niños nacen homosexuales y que además pueden elegir ser hombres o mujeres; criminales sexuales, pueden dirigir organizaciones con toda libertad e incluso denunciar a quienes hacen defensa de la integridad de sus hijos.