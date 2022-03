Falta promover en forma efectiva la presencia de la mujer

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a los peruanos nos debe invitar no sólo a recordar los esfuerzos de las mujeres del campo, madres abandonadas, luchar contra todo tipo de violencia, sino también a reflexionar sobre su situación actual y sobre lo que falta por hacer para erradicar las desigualdades, garantizar sus derechos y combatir con los diferentes tipos de violencia a los que son sometidas diariamente en todo el territorio nacional.

Por ello, tras una ardua gestión en 1910, como homenaje a los movimientos en favor de sus derechos, se decidió en Copenhague celebrar el Día Internacional de la mujer. Así, el 19 de marzo de 1911, Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza fueron los primeros países en conmemorarlo organizando mítines a los que asistieron más de 1 millón de personas, exigiendo el derecho de voto, formación profesional y la no discriminación laboral .

El hombre no tiene ningún derecho sobre la mujer? Son pares, iguales y por lo tanto tienen los mismos derechos y obligaciones.

