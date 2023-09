Fallece el actor Michael Gambon, el profesor Dumbledore 

By

Fallece el actor Michael Gambon: El actor de las películas de Harry Potter Michael Gambon murió este jueves en el hospital a los 82 años.

Según la BBC, su familia afirmó que el «amado esposo y padre » murió pacíficamente, después de una neumonía.

El actor irlandés interpretó al profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter, después de la muerte de Richard Harris,.

Michael Gambon también participó en la película Fantastic Mr Fox y en The Singing Detective.

El actor hizo su primera actuación en Irlanda, en una producción de Othello en Dublín en 1962. Fue miembro de la compañía de actuación del Teatro Nacional de Laurence Olivier en Londres y ganó tres premios Olivier. Durante su carrera ganó cuatro BAFTA.

Reacción de Daniel Radcliffe

Para Daniel Radcliffe, el protagonista de la saga Harry Potter, El actor Michael Gambon, fallecido el jueves a los 82 años a consecuencia de una neumonía, fue «uno de los actores más brillantes y accesibles con los que he tenido el privilegio de trabajar».

El actor británico se hizo mundialmente conocido por interpretar el personaje del profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas «Harry Potter», sucediendo al fallecido Richard Harris a partir de «Harry Potter y el prisionero de Azkaban» en 2004.

«Con la pérdida de Michael Gambon, el mundo se ha vuelto considerablemente menos divertido. Michael Gambon fue uno de los actores más brillantes y accesibles con los que he tenido el privilegio de trabajar, pero a pesar de su inmenso talento, lo que más recordaré de él es lo divertido que se divirtió haciendo su trabajo.

Era tonto, irreverente e hilarante. Amaba su trabajo, pero nunca parecía definido por él. Era un increíble narrador de historias y chistes y su hábito de confundir las líneas de la realidad y la ficción al conversar con periodistas significaba que también era una de las personas más divertidas con las que uno podría desear hacer una conferencia de prensa», recordó el intérprete de Harry Potter en una declaración a Variety.

Los recuerdos más fuertes, agregó, son los del rodaje de «Harry Potter y el Príncipe Misterioso» de 2009.

«La sexta película fue donde pasé la mayor parte de mi tiempo trabajando con Michael y él hizo que las horas que pasamos juntos frente a una pantalla verde fueran más memorables y alegres de lo que deberían ser. Estoy muy triste de saber que falleció, pero estoy muy agradecido de ser una de las personas afortunadas que trabajó con él», concluye el mensaje.

En las redes sociales, Rupert Grint, el Ron comadreja de la saga, escribió sobre su tristeza al enterarse de la noticia: «trajo tanta vivacidad y travesura a todos los días del rodaje. Me fascinó cuando era niño y se convirtió en un modelo personal para mí al encontrar la diversión y las excentricidades de la vida».

La autora de los libros también recordó el impacto en los escenarios de su segundo profesor Albus Dumbledore y también en la adaptación a la miniserie en 2012 de otra de sus obras.

«La primera vez que lo vi fue en ‘Rey Lear’ en 1982, y si alguien me hubiera dicho que ese brillante actor aparecería en cualquier cosa que hubiera escrito, habría pensado que estaba loco. Michael era un hombre maravilloso, además de ser un actor excepcional, y me encantó trabajar con él, no solo en Potter, sino también en ‘The Casual Vacancy'», escribió.