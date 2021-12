FAENAZOS EN PALACIO DE GOBIERNO

Up Next

Por lo que se ve, «Pedro Marmaja» sigue haciendo de las suyas, en «Yompian», donde ganan los que van. Seguirán saliendo más evidencias de negociados y no pasará nada. Tenemos un Congreso de la República, con una manada de traidores y arreglistas que prevalecen sus intereses partidarios y personales, antes que el de la Nación.

Lo que es evidente y no puede pasar «piola» o «cerrar los ojos» es que Abudayeh ya había visitado antes al mandatario en la sede del Ejecutivo: el 15 de octubre!!!

Recontra fácil aunque usted no lo crea, de acuerdo al Portal de Transparencia de la Presidencia, Castillo recibió el 18 de octubre a Hugo Chávez, gerente general de Petroperú, al empresario Samir Abudayeh, gerente de Heaven Petroleum Operators, y a la lobbista Karelim López en Palacio de Gobierno. Todos permanecieron cerca de una hora y media reunidos con el jefe de Estado.

