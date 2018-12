Facebook Utiliza la Dirección IP y Otra Información para Entregar Basada en la Ubicación de los Anuncios, Incluso Cuando las Opciones de Localización están desactivados

Si usted ha notado Facebook entregar basada en la ubicación de los anuncios, incluso con todos los servicios de ubicación de movilidad, no estás solo, y eso es debido a que Facebook sigue haciendo uso de los datos como su dirección IP para determinar su ubicación para el anuncio de la entrega de los efectos.

Facebook de la falta de una opción para desactivar el rastreo de la ubicación para la orientación de anuncios se destacó en Medio de un post compartido hoy por Aleksandra Korolova, profesor asistente de Ciencias de la computación en la USC.





Korolova notado que Facebook sigue prestando basada en la ubicación de los anuncios, incluso después de haber desactivado el Historial de ubicaciones, desactivada la opción servicios de ubicación para Facebook en sus dispositivos iOS, y eliminado de su ciudad desde su perfil. Ella no subir fotos, etiquetar a sí misma en ciertos lugares, o a la llegada, ella tampoco permitir WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger para acceder a su ubicación.

no Obstante, Facebook me mostró los anuncios dirigidos a “la gente que vive cerca de Santa Mónica” (que es donde yo vivo) o “las personas que viven o han sido recientemente cerca de Los Angeles” (que es donde yo trabajo). Por otra parte, he notado que cada vez que viajo por trabajo o de placer, Facebook continúa para mantener un seguimiento de mi ubicación y su uso para la publicidad: un viaje al Parque Nacional los Glaciares se tradujo en un anuncio de actividades en Whitefish, Montana, un viaje a Cambridge, MA – en un anuncio de un negocio allí, y una visita a Herzeliya, Israel – en un anuncio de un negocio allí.

pues resulta que, y como Facebook explica en su página de anuncios, es la recopilación de datos de ubicación basado en “donde conectarse a Internet” y “donde el uso del teléfono,” también conocido como su dirección IP, Wi-Fi, Bluetooth y datos. Como Korolova señala, Facebook no se explica que desactivar todos los servicios de ubicación no va a dejar de Facebook de “ir a las grandes longitudes a obtener y utilizar los datos de ubicación de la publicidad.”

Facebook no es un secreto que es el uso de direcciones IP y otra información para la orientación de los anuncios, pero la mayoría de la gente seguramente no son conscientes de que sus ubicaciones están siendo rastreados en este modo, incluso después de desactivar el seguimiento de la ubicación de la configuración.

Facebook, Korolova argumenta, debe hacerlo mejor, porque los lugares que una persona visita y vive en puede revelar mucho acerca de ellos, y que la información que cualquier Facebook anunciante puede aprovechar a través de anuncios. Facebook debería proporcionar “significativa” de las herramientas a través de la ubicación de la información que se está recogiendo, en lugar de las opciones de desactivar los servicios de ubicación que en realidad no significa nada, porque los datos de ubicación está siendo recopilada a través de la dirección IP.

En declaraciones a Gizmodo, Facebook confirmó que es el uso de IP de información para el seguimiento de la ubicación de fines, y que no hay manera de que los usuarios desactivar el rastreo de la ubicación de la totalidad.

“no Hay ninguna manera para que la gente a optar por el uso de la ubicación de los anuncios en su totalidad,” un Facebook portavoz dijo Gizmodo. “Para nosotros, ciudad y código postal de la ubicación que obtenemos de las direcciones IP y otra información, tales como el check-ins y actual de la ciudad a partir de su perfil para asegurar que estamos ofreciendo a la gente con un buen servicio, desde asegurando que ver Facebook en el idioma adecuado para asegurarse de que se muestra cercano eventos y anuncios de empresas locales para ellos.”

Si usted utiliza Facebook, no hay ninguna manera de prevenir el Facebook de seguimiento de ubicación, excepto quizás por la habilitación de una VPN en todo momento. Dejar de Facebook y eliminar la aplicación por completo es la única manera de asegurarse de que el sitio no está siguiendo, y aún así, Facebook ha sombra “perfiles” con los datos sobre las personas que no incluso el uso de la red social.