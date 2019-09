Instagram ya ha iniciado pruebas en siete países y Facebook está empezando a estudiar esta posibilidad. La empresa garantiza que mejorará la experiencia del usuario y beneficiará a la salud mental.

Al igual que en Instagram, Facebook pronto podrá ocultar el número de gustos de cada publicación de los usuarios para reducir la presión social entre los usuarios y aumentar la Distribución Libre y espontánea de contenidos.

Después de que Instagram haya empezado a probar esta posibilidad en siete países (Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, Italia, Irlanda y Japón), la primera red social de Mark Zuckerberg quiere hacer lo mismo. El objetivo es evitar que los usuarios borren publicaciones por no tener el número de gustos esperados y reducir la constante comparación de perfiles.

Facebook se ha utilizado cada vez más para compartir eventos puntuales, como matrimonios o nuevas oportunidades de trabajo, pero Zuckerberg quiere aumentar el reparto de contenidos diarios (como hacen los usuarios en Instagram), Avanza TechCrunch. Esta medida será una forma de promover este reparto.

El cambio fue identificado por un tuit de Jane Manchun Wong: Una imagen que muestra la nueva actualización de la aplicación. Confrontada por TechCrunch, fuente de Facebook confirmó que está considerando iniciar este tipo de pruebas, aunque la herramienta todavía no está disponible. En la práctica, esta actualización hará que no sea posible conocer con exactitud el número de gustos de cada publicación, sino sólo el nombre de un amigo en común que haya disfrutado de ella (seguido de la expresión “y a otras personas les gustó esto”).

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg

Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 2, 2019