Facebook pierde 35 mil millones en horas por escándalo

Facebook pierde 35 mil millones en horas por escandalo

La empresa Cambridge Analytica habría utilizado la información de 50 millones de usuarios de Facebook obtenidas por medio de un test de personalidad.

Los Datos habrían sido utilizados para el marketing político en la elección presidencial de los Estados Unidos y en el referéndum del Brexit, en el Reino Unido.

Facebook en una mañana Perdió 35 mil millones… ¡Up!

El valor de Facebook en la bolsa de valores de la tecnología de los Estados Unidos se redujo US$ 35 mil millones entre la mañana y la tarde de lunes.

Hasta el cierre del día en el Nasdaq, en Nueva York, las acciones de Facebook habían caído en el 6,7%.

Esta es la mayor reducción porcentual en el valor de mercado de Facebook en un solo día en cuatro años, llevando la capitalización de mercado de la empresa de US$ 537 millones (o$ 1,77 billones de dólares), registrados en la noche del viernes, a cerca de US$ 500 mil millones en el fin de la segunda.

El resultado ha tenido reflejos en las principales empresas de la rama, que también tuvieron resultados negativos en los Estados Unidos (mientras que la empresa que controla el Google cayó un 3%, otros gigantes como Amazon, Netflix y Apple registraron caídas de hasta 1,5%).

Facebook fue denunciado periodísticamente

El ancla que hundió el dinero de la empresa de Mark Zuckerberg fue lanzado durante el fin de semana, cuando los diferentes reportajes de la prensa internacional denunciaron que una consultoría habría usado para fines políticos información privada de más de 50 millones de usuarios de Facebook.

Los perfiles de las personas que integran la red social son considerados como “moneda valiosa” en la guerra de marketing electoral. Esto porque las interacciones en Facebook revelan mucho acerca de nuestra personalidad, intereses, temores y opiniones.

El Caso de facebook tiene que ver don Donald Trump

El pivote del escándalo es la Cambridge Analytica, una empresa de análisis de datos que trabajó con el equipo responsable de la campaña de Donald Trump en las elecciones de 2016, en los Estados Unidos. En Europa, la empresa fue contratada por el grupo que promovía el Brexit (la salida del Reino Unido de la Unión Europea).

La compañía es propiedad del multimillonario del mercado financiero Robert Mercer y era presidida, en la época, por Steve Bannon, entonces asesor principal de Trump.

Según los diarios británicos The Guardian y The Observer, y el estadounidense The New York Times, la consultoría compró información personal de los usuarios de Facebook sin autorización y los usó para crear un sistema que habría permitido predecir e influir en las decisiones de los electores en las urnas.

Las informaciones fueron recogidas por una aplicación llamada thisisyourdigitallife (esa es su vida digital, en español), que pagó cientos de miles de usuarios de pequeñas sumas de dinero para que ellos hicieran un test de personalidad y estaban de acuerdo en tener tus datos recogidos para uso académico – el app fue desarrollado por Aleksandr Kogan, un investigador de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido (la universidad no tiene conexiones con la Cambridge Analytica).

Además de la obvia cuestión de que muchos usuarios no leen los largos términos y condiciones y apenas saben que están dando su información, el gran problema fue que la aplicación también recolecta la información de los amigos de Facebook de las personas que hicieron la prueba, sin autorización.

En la época, la política de Facebook permitía a terceros la recopilación de datos de amigos, pero sólo para mejorar la experiencia del usuario en la aplicación. Estaba prohibido que los datos fueran vendidos o utilizados para la publicidad.

De acuerdo con la prensa estadounidense, 270 mil personas hicieron el concurso, pero los términos de uso, que suelen ser ignorados por la mayoría, permitían que los desarrolladores tuvieran acceso a los datos de los amigos de ellos también.

Esto habría hecho que el número de personas con los datos recogidos en saltar a la casa de los 50 millones. La información obtenida por medio de la prueba de personalidad fueran vendidas a Cambridge Analytica, según contó el ex-empleado de la empresa Christopher Wylie, que es un investigador canadiense en el área de ciencia de la computación, a los periódicos The New York Times y The Guardian.

Periodistas se hicieron pasar por clientes… Oh là là!

Según las publicaciones, los datos obtenidos por la consultoría incluyen detalles de la identidad de los usuarios de Facebook, publicaciones, curtidas y red de amigos.

“Al recoger los datos de las personas y clasificar el perfil de ellas, esto te permite segmentar la población, para dirigir mensajes sobre cuestiones que interesan a ellas, utilizando el lenguaje y las imágenes que puedan ser de su interés.

Esto lo hacemos en Asia, en los Estados Unidos…”, explicó Alex Tyler, gerente de datos de Cambridge Analytica, a un periodista del Canal 4, la emisora británica, que se hizo pasar por un cliente potencial.