Una de las noticias de ayer fue la compra de Fitbit por Google por un valor de 2.100 millones de dólares. Con la realización de este negocio, resulta que Facebook también quiso comprar la misma compañía.

De acuerdo con The Information, la razón por la que esa compra no se hizo realidad fueron los valores implicados. Al parecer, la oferta de Facebook se quedó en los mil millones de dólares, la mitad de lo que Google pagó.

¿Facebook está interesado en expandir su presencia en el mercado del hardware?

La revelación del interés de Facebook en Fitbit plantea dudas sobre los planes de la empresa para su segmento del hardware. Como Fitbit es una empresa con conocimientos técnicos en productos de vigilancia de la actividad física y de la salud, eso nos indica que la compañía de Mark Zuckerberg quería entrar en ese mundo.

En la actualidad, Facebook no tiene ninguna expresión en el segmento wearables. La responsable de la red social tiene en el mercado los dispositivos de realidad virtual Oculus y las pantallas inteligentes Portal. Dos productos que no tienen nada que ver con la actividad de Fitbit.

Los valores involucrados en la propuesta de Facebook también pueden mostrar que la compañía no estaba tan interesada en la compra de Fitbit. No sabemos si la empresa de Zuckerberg conocía los valores ofrecidos por Google, pero si lo sabían y no igualaron, muestra que el interés no era tan alto.

Fitbit puede cambiar la influencia de Google en el mercado wearables

Con la compra de Fitbit por Google, se prometió lanzar productos wearables con el sello “Made by Google”. Esto significa que pronto podremos conocer el tan esperado Pixel Watch.