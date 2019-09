Facebook Anuncia el ‘Portal de la TV’ para la Transmisión de Contenido y la Celebración de las Llamadas de Vídeo

no confío en Facebook para poner cámaras en mi casa. Nope!

quiero decir, ¿realmente la gente de confianza de Facebook todavía? Smh

yo uso Facebook, pero con su historial en materia de seguridad, yo no quiero un Facebook de la cámara en mi casa, no importa qué.

Es casi como si Facebook no sabe que la gente no les gusta. Ellos siguen haciendo productos que nadie va a comprar porque son de Facebook. Es asombroso ver cuánto dinero de esta empresa se va a perder en ridículamente estúpido ideas que no se ajustan a su marca.

Quién iba a usar esto??

Multimillonarios va a ser multimillonarios.

Creo que aquellos de nosotros en los foros de tecnología no como ellos. La gran masa de los primos, tías, tíos, mamás, papás, abuelas y abuelos son todavía va fuerte en FB y todavía presionar a las personas como yo, que a la izquierda para volver. Así que muchas escuelas y grupos de coordinar todo a través de FB. Echo de menos un montón de cosas pero no me importa. No voy a volver.