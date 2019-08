Fabricante de cajas Esperando más Pequeño de Apple Lápiz para las Próximas 2019 iPhones

Al menos un caso maker está a la espera de Apple Lápiz de apoyo para el próximo año 2019 iPhones, a pesar de no sólido rumores que sugieren los nuevos dispositivos para el trabajo con el Apple Lápiz .

en Caso de que el sitio Móvil de la Diversión, como la de esta mañana, de almacenamiento, de un “iPhone 11 Pro” caso de Olixar con un built-in mini Apple Lápiz titular. El fabricante de cajas parece creer que Apple está diseñando una versión más pequeña de la Apple Lápiz que va a trabajar con, al menos, la mayor de 6.5 pulgadas iPhone XS Max sucesor.





en El caso en cuestión es una representación, no de un caso real, y por lo tanto, no ofrece pruebas concretas de que Apple está planeando introducir Apple Lápiz apoyo para el 2019 iPhone formación. Incluso no está claro si Olixar en realidad ha fabricado estos casos, sobre todo porque el Apple Lápiz de la manga en la parte de atrás no se ve funcional. A partir de la del accesorio descripción:

Elaborado a partir de la prima de cuero genuino, este exquisito gris caso de Olixar para el iPhone 11 Pro proporciona una impresionante estilo y prestigio protección para su teléfono en un delgado y elegante paquete, con la comodidad añadida de un Apple Lápiz la manga.

ha habido algunos rumores y analista de las predicciones que se insinuaba en Apple Lápiz apoyo, pero por el momento no hemos escuchado nada de una fuente confiable.

Eran Apple, de hecho, el desarrollo de una versión en miniatura de la Apple Lápiz que trabaja con el 2019 iPhone, es probable que hayan oído más sobre él en este punto dada la detallada los rumores que hemos escuchado acerca de otros aspectos del 2019 iPhone formación.

dicho esto, corea del sitio El Inversor, dijo en 2017 que Apple podría introducir Apple Lápiz soporte para iPhone tan pronto como el año 2019, y recientemente, Citi Research aparece la Manzana Lápiz como una prospectiva de la característica para los nuevos dispositivos.

Una fuente confiable, Apple analista Ming-Chi Kuo, ha dicho que Apple Lápiz el apoyo es una posibilidad para un futuro iPhone, pero eso fue en el año 2018 y que no ha hecho más que mencionar acerca de Apple Lápiz apoyo en el 2019 dispositivo de formación.

Muchas veces, los primeros diseños de cajas para los próximos iPhones son precisas debido a que hay una gran cantidad de dinero en ser los primeros en el diseño de un caso de un nuevo dispositivo, pero en esta situación, Olixar sólo puede ser con el objetivo de sacar los ojos a su nombre de marca por medio de un caso de representación de una característica que es muy interesante, pero probablemente no va a venir.

Para más detalles sobre las características que hacer de esperar que en el 2019 iPhone línea, tales como triple lente de las cámaras bilaterales de carga inalámbrica, las baterías más grandes, y más, asegúrese de echa un vistazo a nuestra 2019 iPhone roundup.