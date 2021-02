Este es el resultado de tener lagartos y hienas sentado en el sillón de Pizarro

El “lagarto” Martin Vizcarra, trata de distraer a la opinión pública armando un “circo”, pedir “disculpas” por no informar que participó en prueba de vacuna, que lo hizo para no interferir en el proceso”, del ensayo. Pero eso no es todo, el expresidente vacado Martin Vizcarra, asegura, que él, su esposa y su hermano mayor si partriciparon de los ensayos clínicos de Sinopharm, para vacunas contra el Covid-19, que “su intención” era hacer conocida esta decisión cuando se apruebe la vacuna (31 de diciembre); sin embargo, para ese entonces ya había sido vacado.

Con desparpajo, señala que en su caso, el pasado 2 de octubre recibió la primera dosis y le fue entregada la cartilla que lo acredita como voluntario de esta prueba, al igual que sus familiares. “En esta cartilla dice claramente que formamos parte de un ensayo clínico porque en esa fecha la vacuna como tal no estaba autorizada ni certificada. Fue una decisión personal asumir el riesgo que conllevaba la aplicación de una vacuna experimental. No he mentido, mis razones no fueron otras que las que ya he dicho”, insistió.

Con todo los antecedentes se le puede creer al mitómano expresidente que recién el pasado lunes, a través de los medios de comunicación, se enteró de la existencia de otros lotes de vacunas experimentales? Que nunca supo que había más vacunas de las 12 mil dosis para voluntarios que se hablaron, nunca se le informó, ni en Consejo de Ministros, ni en una reunión alguna, ni con documento, que existían más de las 12 mil vacunas que todos conocían. Que nunca fue informado de la existencia de otros funcionarios públicos de ms Gobierno hayan participado en ello?

“Asumo mi responsabilidad en ese sentido, y por el respeto que merecen los ciudadanos, pido disculpas sinceras a los peruanos por no haber informado de ese hecho en ese momento. Me someto a las investigaciones en aras de esclarecer esta situación, reafirmando que no he cometido delito alguno ni ha existido perjuicio en contra de nadie”.

Pero el “circo” sigue, los payasos y guaripoleras sobran, ahora Embajada de China dice que “no tiene información de los vacunados” a cargo de dos universidades peruanas “cumpliendo con los trámites requeridos por las autoridades peruanas” y rechaza términos de “vacunas de cortesía” que no existen donaciones o prebendas.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, criticó la falta de transparencia en la que incurrieron los funcionarios y consideró que todos los implicados deberían dejar sus cargos, los dos exviceministros Luis Suárez y Víctor Bocángel, le confirmaron que recibieron la inoculación en setiembre de 2020. Anunció la conformación de una comisión que estará presidido por el exministro de Salud, Fernando Carbone, junto a otros miembros que no estén implicados en estas irregularidades, como el Colegio Médico del Perú y el Colegio de Enfermeras.

No faltaran algunos constitucionalistas que señalaran que el “lagarto” merece ser investigado por presunto delito de función que podría estar relacionado con peculado o colusión, que le corresponde a la fiscal de la Nación merituar estos hechos para iniciar una investigación preliminar que eventualmente pueda desencadenar en alguna denuncia constitucional. También habrán “odaliscas” que advierten una “falta ética grave”, no encuentra elementos suficientes para que, en este caso, se constituye un delito. Mi amigo y colega Wilson Benitez, agrega otros delitos, como genocidio, delito agravado contra la humanidad, jamás prescribe.

Veamos, el “lagarto”, no sustrajo bienes del Estado ni tampoco se puede determinar si condicionó la negociación con este laboratorio privado. Que la inoculación de la vacuna de Vizcarra y su esposa se produce en un contexto en el cual el Estado peruano había iniciado negociaciones con Sinopharm. Se tiene que probar que esto fue una especie de dádiva, por pequeña que sea, los funcionarios públicos están absolutamente prohibidos de recibir cualquier tipo de prestación de una empresa con la que han estado negociando.

Que independientemente de la responsabilidad penal que pueda tener Vizcarra por este caso, no se le podría atribuir una responsabilidad política a la ministra de Salud y a la presidenta del Consejo de Ministros por un acto que habría sido “personal, porque se le acusa de haber gestionado la vacunación para él y su conyugue, Que no estaría involucrada porque la acusación que se le hace es que esto ha sido subrepticio, etc etc.

Todo esto es un asco, y los peruanos no debemos cerrar los ojos, es evidente que nuestra democracia es frágil motivo por el cual hasta ahora los lagartos o hienas que llegan a palacio de gobierno hacen lo que les venga en gana con el país y su desinstitucionalizació acrecentando la corrupción, sin equilibrio de poderes, etc, etc. Todo les llega. Es hora de salir a las calles decir ¡BASTA, QUE SE VAYAN TODOS! Defender nuestra democracia, la libertad y curar el corazón herido por la pandemia.