Expresidente Sagasti se presenta como la divina pomada

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

La población puede pedir recortar el período presidencial y congresal?

Según, «el Quijote» Sagasti, en su artículo “Cómo superar el entrampamiento político”, publicado en La República y después en

«Cuarto Poder», planteó el adelanto de elecciones presidenciales y congresales, mediante la recolección de 75,600 firmas, a fin de no prolongar la crisis política.

Dice “Si no cambian la actitud ni esta conminación de confrontación, si no cambia esto, la ciudadanía puede pedir una modificación constitucional para recortar el periodo presidencial y congresal. Esta es una solución viable a esta crisis constante que involucra al Ejecutivo y al Congreso”.

Sale y propone adelanto de elecciones para garantizar continuidad neoliberal, algo así como la Marcha de los 4 Suyos, promovida por «Soros a través de IDL», que lideró el «cholo» Toledo, Bruce, Gorriti, Del Castillo y otros, donde se cambió de Presidente, pero no se tocó al sistema ni su Constitución, los caviares ascendieron a clase gobernante.

Hoy el «Quijote de Palacio», nos recita un poema como adelanto de elecciones donde «rima» la REFORMA CONSTITUCIONAL!!!!

En realidad, el vallejiano Sagasti, un liberal asolapado, bisagra de los moradef no cuenta que en 8 meses de su gobierno cambio 4 ministros, 2 muertes en el «paro agrario»? El causante de nuestra desgracia,

ahora quiere zafar cuerpo?. Después que protegió al «pobre diablo», lo abrazó, lo cuidó y nos lo dejó como regalo ¿ahora intenta tomar distancia?. Porqué?

«Yo diría que Francisco Sagasti, es peor que Castillo, porque fue encargado de asegurar unas elecciones limpias y fueron las más negras de la historia».

Sagasti es un «derechista solapa» con tintes progresistas, no olvidamos que llegó a «presidente de la República» después que voltearon a RSS por miedo a una roja en la Presidencia? Los morados, Cavares, progres y rojetes son la misma porquería…

Después de dejarnos con los pantalones abajo, llega con el mismo planteamiento

que dijo el lagarto Martín Vizcarra «nos vamos todos, adelanto de elecciones y se quedó él». Cerró el Congreso de la República creando la figura anticonstitucional de la denegación fáctica y los caviares y morados le aplaudieron, empezando por el que empujó la puerta del Congreso Salvador del Solar? Quiere repetir el plato?

Porqué no entienden que la política es el arte de gobernar y no repartirse el Estado como botín, que es necesario acabar con tanta confrontación que no favorece en nada al país, especialmente a las grandes mayorías, que todos los precios de productos de primera necesidad están por nubes, que Perú Libre no hubiese llegado al poder sino fuera por el antifujimorismo?

Porqué no pensar en una Reforma Política, para evitar políticos impresentables en el Congreso y el Ejecutivo, tal como pasa ahora con Perú Libre, Juntos por el Perú, AAP, Podemos, Acción Popular. Somos Perú y Renovación Popular, seamos sinceros si no cambian las reglas electorales seguiremos teniendo políticos mediocres, corruptos, mercantilistas y con procesos judiciales?

Yo no creo en estos hipócritas que no dan puntadas sin hilo. Y ustedes?