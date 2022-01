Expresidenta del TC metio chiquita a Pedro Castillo

By

BASTA DE SECRETISMO Y TENER DESINFORMADA A LA POBLACIÓN. NO HAY FORMA DE ESTAR CON EL PUEBLO SI SE GOBIERNA A ESCONDIDAS.

Habrá parado las orejas antes de rebuznar «sombrero luminoso», ya que el golpe de Marianella Ledesma, fue directo al hígado? Le dijo en su cara pelada que no sabe a donde ir, se esconde y guarda silencio? Cuál es la política económica, inversión, salud, educación, seguridad pública, minería, etc. etc.?

La expredidenta del Tribunal Constitucional. Marianella Ledesma, muy firme dejó algunos mensajes para la reflexión política, que pasarán a la historia:

1.“Es un deber constitucional y ético mantener informada a la población pero de manera oportuna y, para ello, el uso de los medios de comunicación constituye un canal imprescindible. En esa lógica, he concedido más de cien entrevistas a periodistas, no solo de Lima, sino del interior del país”.

2.»La educación no puede ser una mercancía, ni la universidad un negocio».

3.«Hay que darle un contenido a la causal de la incapacidad moral permanente, a la causal de vacancia» para contribuir a «la estabilidad política del país», señaló en referencia al pedido que se presentó contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, meses atrás.

Cabe señalar que en este evento, juró como nuevo presidente del Tribunal Constitucional el magistrado Augusto Ferrero, único integrante de esta institución que tiene mandato vigente.