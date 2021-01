A pesar de que las exportaciones peruanas a noviembre del 2020 cayeron 16%, los resultados de los últimos meses evidencian una mejora continua que marcaría el inicio de la recuperación del sector, afirmó hoy el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

“Si bien en el 2020 las exportaciones sufrieron una disminución importante, lo observado en los últimos meses muestra que el sector avanza hacia una importante recuperación el 2021. Así, esperamos que, a finales de este año, podamos registrar cifras cercanas a las obtenidas previas al COVID- 19”, destacó el Mincetur.

Durante el período enero- noviembre 2020, las exportaciones peruanas alcanzaron la suma de US$ 35 008 millones, como resultado de la contracción en la demanda internacional y la menor producción en los sectores minería, hidrocarburos, pesca, textil, entre otros.

Sin embargo, pese al escenario negativo, se puede destacar el buen desempeño exportador que lograron 13 regiones del país. Cabe resaltar que incluso, cuatro de ellas, podrían cerrar el 2020 con cifras récord: Amazonas, Ayacucho, La Libertad y Lambayeque.

Por su parte, las exportaciones agropecuarias estarían cerrando el 2020 con un nuevo récord gracias al fuerte aumento de la oferta frutícola y – en menor medida – la hortícola. Entre enero y noviembre, la venta de frutas creció 16%, gracias a los mayores volúmenes exportados. Además, destacaron los envíos de conservas vegetales (pimiento y espárrago), junto a las mayores ventas de jengibre (+150%), ajo (+53%) y cebolla (+9%).

EXPORTACIONES DE NOVIEMBRE

Solo en el mes de noviembre del 2020, las exportaciones peruanas sumaron US$ 3 492 millones, destacando, en ese período, el crecimiento de los despachos no tradicionales a US$ 1 322 millones, un aumento de 7,4% en comparación al mismo mes del 2019.

Con este resultado, las exportaciones no tradicionales registraron su cuarto mes de incremento consecutivo, destacando las ventas de agro (+14%), químico (+10%), joyería (+212%), y otros, tales como siderurgia, metalmecánico, vidrio, cerámica y pesca.

En el décimo primer mes del año 2020, entre los envíos de frutas resaltaron las ventas de uva (+27%) y arándano (+12%).

