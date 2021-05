Al parecer, hay un síntoma más que puede añadirse a la lista de efectos de la covid-19 en el cuerpo humano. Después de los síntomas más normales, como tos, fiebre o incluso diarrea, se descubrió que la enfermedad causa pérdida del olfato o el gusto, e incluso hay casos de erecciones prolongadas.

Ahora, y según un profesor de Epidemiología Genética, la covid-19 también puede presentar signos en las uñas. Esta es la conclusión de Tim Spector, reconocido científico en el campo, que enseña en el King’s College en el Reino Unido, y que identificó rasgos específicos en las uñas de las manos y los pies de las personas analizadas.

Do your nails look odd? COVID nails are increasingly being recognised as the nails recover after infection and the growth recovers leaving a clear line. Can occur without skin rashes and appears harmless pic.twitter.com/Q1Lfdrc9Dc

— Tim Spector (@timspector) May 3, 2021