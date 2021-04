Las autoridades locales han aprobado el plan de expansión de la planta de Greenridge que utiliza gas natural para extraer Bitcoin, a pesar de las protestas y quejas formales de activistas y organizaciones ambientales.

Los propietarios de la planta en Greenridge, Nueva York, ganaron la aprobación para expandir el número total de máquinas mineras de Bitcoin a un total de 17,700, con un claro voto de cuatro a uno de las autoridades en Torrey, Nueva York. El plan implica la integración de otras diez mil máquinas que utilizarán electricidad producida a partir de gas natural, lo que es muy disputado por activistas y expertos ambientales que denuncian el aumento de las emisiones contaminantes a la atmósfera, la contaminación de las aguas del lago Séneca y el daño a los viñedos locales. Además, la expansión puede incluso comprometer los objetivos climáticos globales de ese estado estadounidense, similar a lo que está sucediendo en China.

El aumento del valor de los Bitcoins en el último año (valen alrededor de 55 mil dólares actualmente, diez veces más que hace un año) ha reavivado la discusión entre el beneficio real de este tipo de moneda frente al costo ambiental asociado con la minería. Para obtener una moneda, el proceso de minería implica tener recursos informáticos para resolver rompecabezas matemáticos complejos, poder de procesamiento y el consiguiente consumo de energía. Sin embargo, en los EE.UU., hay casos frecuentes de instalaciones que se reutilizan para iniciar la minería criptomoneda y, que ha permitido ahorrar puestos de trabajo y generar ingresos locales.

En el caso de Greenridge, la planta fue construida en 1937 en Dresde y quedó obsoleta hace unos años. En 2017, algunos inversores se unieron para cambiar la fuente de energía del carbón al gas natural y, dos años más tarde, comenzaron a utilizar este tipo de energía para generar electricidad que se canalizaba a las computadoras que minaban Bitcoin. La instalación continúa proporcionando electricidad a la red pública de Nueva York, pero reserva el 13% de la capacidad, unos 19 megavatios, para mantener a los mineros de Bitcoin en marcha.

En el año que finalizó el 28 de febrero, la compañía había administrado un total de 1186 Bitcoin que costaron 2869 dólares cada uno. La estimación de la compañía es lograr receitas 52 millones en ingresos de esta manera. La nueva aprobación tiene como objetivo construir cuatro edificios para instalar a los mineros y duplicar la capacidad a 41 megavatios para el 30 de junio, cuadruplicar la capacidad para finales de 2022 y llegar a 500 megavatios para 2025.

Los ambientalistas informan que este plan cuestiona los objetivos climáticos del estado de Nueva York y que las emisiones de CO2 de esta instalación aumentarán de las actuales 28 toneladas a 234 toneladas. If all the resources of the facility are used for mining, emissions will rise to more than one million tons of CO2 per year.

Un portavoz de Greenridge niega estas afirmaciones, diciendo que” no hay manera de que esta instalación emita más de un millón de toneladas de CO2 por año ” y destaca que se cumplirán todos los permisos ambientales definidos, destacando aún más la creación de empleos y el pago de impuestos locales, así como el impacto de esta expansión en la economía local .

El estado de Nueva York, por conducto del Departamento de Conservación del Medio Ambiente, ya ha anunciado que seguirá de cerca este proceso, prestando especial atención a las posibles repercusiones en el cambio climático.