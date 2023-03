EXJEFE DE LA DINI ADVIRTIÓ PLAN TERRUCO EN EL SUR

By

CONMOCIÓN SOCIAL ESTABA PLANEADA

Se sabía que Castillo en reunión con prensa alternativa pidió se unan para efectuarles pagos por publicidad de manera directa y bonos para periodistas. Aquí está el kid del asunto, el soporte de la Prensa Alternativa para sembrar descontento en la población contra el Congreso, etc etc. hasta el fallido golpe.

Dina Boluarte asumió la presidencia sin conocer la realidad del país – a pesar de haber estado 17 meses como ministro del Mides-, se convirtió en una marioneta del primer Ministro Otarola. Tanto que metió la pata al nombrar a Juan Carlos Liendo como Jefe de la DINI, prendió la mecha. Ya que la designación de Liendo motivó enojo y rabia en los caviares, Perú Libre y Movadef, señalaron que en el gobierno de Fujimori sirvió como oficial ayudante del jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, quien cumple una larga condena de cárcel por crímenes de lesa humanidad. Y empezó la controversia entre la presidenta Dina Boluarte y el exjefe de la DINA.

Después de este desafío a la presidenta Dina Boluarte, renunció el jefe de la DINI, coronel EP (r) Juan Carlos Liendo, quién presentó su dimisión porque “no le dejaban” cumplir con su misión?

1. La presidenta Boluarte en una entrevista que le hace el periodista Enrique Patriau, le pregunta por lo que había declarado Juan Carlos Liendo un día antes que lo nombrara jefe de la DINI, el 18 de diciembre. Liendo fue claro al señalar que las protestas contra la presidenta Dina Boluarte, eran parte de una “insurgencia terrorista”.

2. Mientras tanto «la vicepresidenta del reo contumaz» internado en Barbadillo, muy a su estilo pedía diálogo y lamentaba la muerte de sus «hermanitos» una decena de manifestantes en Ayacucho, el jefe de la DINI, coronel Liendo glorificó la acción de sus excompañeros de armas.

3. La presidenta Boluarte entró en enojo, no compartía ese pensamiento y dejo en claro: «Vamos a hacer ajustes en la DINI”. “¿Lo va a sacar al señor Liendo?”, persistió el entrevistador Enrique Patriau. “Estamos viendo esa probabilidad”, respondió.

Esa misma mañana en RPP, Juan Carlos Liendo, fue entrevistado para responder a lo que había dicho la presidenta Boluarte a La República. Ya que no es usual que la cabeza del servicio de inteligencia lance una declaración pública para contradecir a la jefa del Estado.

Liendo no se rectificó. Sin presentar pruebas, insistió en que sí había una “organización terrorista” que promovía las protestas sociales y arguyó que su permanencia en la DINI dependía de una conversación previa con la mandataria Boluarte. Porqué no lo ratificó en el cargo? Con Liendo, hoy estaríamos sufriendo los ataques subversivos? Seguro que no.

4. Liendo ya había detectado a través de la DINI a los cabecillas- sólo esperaba orden para capturarlos- que organizaban incendiar el país, bloqueos de carretas, toma de aeropuertos y zonas estratégicas, como la toma de Lima, con la finalidad de alcanzar objetivos políticos y concretos en el camino hacia la toma del poder porque proviene de una estrategia del marxismo revolucionario: y Liendo era un peligro para la izquierda radical.

5. Es evidente, que un país débil como el Perú (esto no es de ahora pero se ha agudizado más en los últimos gobiernos corruptos) tiene un Estado ineficiente, incompetente e inepto: agentes externos e internos ante su debilidad quieren apropiarse de sus recursos naturales, aprovechándose de una tremenda perversidad donde el lenguaje del odio y resentimiento, como excusa para generar justicia, se ha apoderado de las personas más pobres y débiles.

6. No me queda ninguna duda que el germen de esta revuelta subversiva del Fenate, Movadef- Sendero Luminoso, con apoyo de los Aymaras, Ponchos Rojos de Bolivia, mineros ilegales y narcotráfico, está en los “nuevos comisarios políticos” que vienen generando el vacío de poder y el caos económico, que en corto plazo permitirá el separatismo político de Puno.

7. Una vez más el terrorismo en Puno destruyó más de 20 comisarias, además atacaron base militar y poder judicial: ESTO NO ES PROTESTA ES TERRORISMO Y HAY QUE DECIRLO. No faltan algunos tarados siguen creyendo que el propósito es solamente “que se vaya Dina” o “libertad para el ladrón Pedro Castillo, no quieren Estado, cada día más evidente la infiltración ideológica prosenderista, las autoridades locales tienen miedo o son cómplices, tan igual o peor que la prensa vendida.

Llegó la hora que la presidenta Boluarte defina de una vez por todas con quién está? Deje de lado sus miedos y afectaciones, que no la haga más trágica, tome acciones drásticas o presente su renuncia. No hay otra salida.