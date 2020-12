Vitamina D: ¿deberíamos (o no) tomar suplementos?

Por eso, es extremadamente importante que la incorporación de las vitaminas A la dieta sea recomendada por un médico nutrólogo o nutricionista. De lo contrario, el consumo no está indicado.

“Los suplementos nutricionales no deben indicarse para los pacientes que ya alcanzan sus necesidades nutricionales a través de la alimentación por vía oral”, advierte la nutricionista.

Sin embargo, según los expertos, las vitaminas no engordan, ya que no contienen calorías. Lo que hacen es ayudar a ganar masa muscular. Estas sustancias actúan sobre diversos procesos fisiológicos, que metabolizan y estimulan la síntesis de carbohidratos en glucosa.

By