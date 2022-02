Existen 8 tipos de amor, según los antiguos griegos

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Tipos de amor: El amor romántico no era lo más importante para esta civilización.

La idea del amor en los tiempos modernos se ha reducido la Variedad Romántica, y a menudo se ve como el tipo de amor más valioso que una persona puede tener, o que hace que los antiguos griegos den vueltas en la tumba! Según ellos, en realidad hay tipos de amor, y aprender sobre ellos puede ayudar a una persona a recibir más amor en su vida y comprender mejores tipos que pueden ser problemáticos.

Tipos de amor

Estos tipos de amor pueden combinarse entre sí y convertirse en razas más fuertes, pero algunos pueden convertirse individualmente en un tipo de amor más amargo.

Curioso? Haga clic en esta galería, basada en información del sitio organic Authority, para ver lo que los grandes pensadores griegos antiguos concluyeron sobre el fenómeno más importante y complejo de la vida.

Tipos de amor

Eros (amor pasional)

Llamado así por el dios griego de la fertilidad, Eros es lo que más se acerca a nuestro concepto moderno de amor romántico.

Tipos de amor

Es físico, poderoso e intenso, y está guiado por lujuria, placer carnal y pasión, lo que significa que generalmente no es tan profundo.

Tipos de amor

De hecho, los griegos tenían miedo de este tipo de amor, ya que asociaban este impulso instintivo del placer y la procreación con una peligrosa pérdida de control.

Eros es una llama ardiente que se apaga rápidamente a menos que sea alimentada por otro amor, menos superficial.

Ludus (amor lúdico)

Eros a menudo se asocia con ludus, que a veces se llama coqueteo o enamoramiento. Es el afecto juguetón y las mariposas en el estómago al comienzo de una relación.

Tipos de amor

Reír, meterse con la otra persona y coquetear son signos de este amor, pero también se puede sentir al reír con amigos, bailar con extraños o enviar mensajes provocativos.

Algunos estudios muestran que cuando las personas experimentan este tipo de amor, o cerebro de las edades como si estuviera bajo o efecto de cocaína, iluminándose como si la persona estuviera drogada, haciéndose sentir joven y eufórica.

Philautia (amor propio)

Los tiempos modernos han desarrollado una versión comercializada del amor propio, pero philautia significa estar orgulloso de su trabajo, cuidarse y mantener un diálogo interno comprensivo.

Tipos de amor

Una persona no puede dar a otros algo que ella misma no tiene, por lo que las personas que no se aman nunca pueden experimentar plenamente el amor con los demás hasta que resuelvan su relación consigo mismas.

Sin embargo, tenga cuidado de no llevar a philautia al extremo, ya que puede convertirse fácilmente en narcisismo, que se parece más a la auto-obsesión, la vanidad y el enfoque en el beneficio propio.

Manía (amor obsesivo)

Un eros desequilibrado y una falta de philautia saludable pueden convertirse en este «amor» loco, celoso y enojado. La manía puede formarse en una persona desesperada por mantener su percepción del valor propio que le da su pareja.

Tipos de amor

Los comportamientos tóxicos como el acecho, la codependencia, los celos paranoicos y la violencia son signos de manía.

Tipos de amor

Aquellos que experimentan manía temen perder a la persona que aman, y por eso van hasta extremos terribles para mantenerla.

Pragma (amor de compromiso)

Tienes suerte si ya has experimentado pragma, un profundo entendimiento y armonía entre dos personas. Es un amor duradero que es evidente en las relaciones saludables a largo plazo.

Tipos de amor

Pragma es lo opuesto a eros, ya que se trata de dar amor en lugar de solo encontrarlo. Eros es una llama brillante y fugaz, y pragma son brasas que arden lentamente.

No es un amor fácil de lograr, ya que requiere paciencia, tolerancia, compromiso y una cantidad significativa de tiempo.

Storge (amor de la familia)

Este tipo de amor es el de parentesco, que ocurre naturalmente entre padres e hijos.

Tipos de amor

Implica una relación desequilibrada de dependencia y es incondicional.

Tipos de amor

Este vínculo de afinidad es uno de los tipos de amor más poderosos, y a veces también puede desarrollarse entre amigos, jefes y colegas, dueños y mascotas.

Philia (Amor entre amigos)

Los antiguos griegos valoraban a philia sobre todos los demás tipos de amor, ya que es un amor mutuo entre personas que se consideran iguales.

Tipos de amor

Algunas características de este vínculo incluyen lealtad, comunicación de emociones buenas y malas, sacrificio y una buena voluntad mutua.

Aunque este amor no tiene un elemento tan carnal, la intimidación de este compañerismo tiene el poder de transformar eros de un deseo físico a un vínculo más espiritual.

Tipos de amor

Es posible que haya oído hablar de philia como «amor platónico», ya que fue Platón quien argumentó que la atracción física no era necesaria para que existiera el amor.

Agape (amor de compasivo)

Este tipo de amor es desinteresado, incondicional, y está conectado a todas las personas en el mundo. Es un amor indiscriminado por la humanidad en su conjunto.

Tipos de amor

La empatía es el elemento principal de Ágape, que se cree que es la forma más noble de amor, más que también es escasa hoy en día.

Este amor se da libremente a personas de todas las razas y estratos sociales, y sin ninguna expectativa o juicio.

Tipos de amor

Los antiguos griegos creían que este tipo de amor era radical, ya que pocos parecen ser capaces de experimentar a largo plazo. Es el tipo de amor atribuido a figuras como Jesucristo (es decir, sufrir por la felicidad de los demás).

Otra cosa importante a considerar cuando se trata de amor Todos Dan y reciben amor de manera diferente, y algunas personas son más capaces de experimentar ciertos tipos de amor que otras. El amor que más valoras depende de ti.