Exgobernador de Junín,Vladimir Cerrón hace añicos al general Óscar Arriola.

DESAFIA: SI PUEDEN ENCUENTRENME!!!

El líder de «Los Dinámicos del Centro», señala en Twitter «No puede capturarme, quiere que otros hagan su trabajo. ¡Qué vergüenza que la PNP inscribiera la alerta el «ángulo azul» informando su situación en 194 países».

En su último mensaje, responde al anuncio del titular de Dirnic, quien notificó que la Policía Nacional viene buscando mecanismos para ubicarlo y capturarlo a nivel internacional tras no ponerse a derecho.

1. Se sabe, que la sentencia del Poder Judicial fue anunciada el viernes 06 de octubre, alrededor de las 01:00 de la tarde. Así lo informó la página oficial en la plataforma X, donde añade que la decisión fue tomada por Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín.

2. Porqué la Fiscalía de Junín no aseguró medidas como la presencia de Wladimir Cerrón para la decisión del juzgado!!! Era necesaria la presencia física de este miserable pero los fiscales coludidos con este ladrón no lo hicieron así!! Debería eliminarse la virtualidad y la presencia física cuando sea una decisión de esta naturaleza!!

3. La Fiscal de la Nación, debe eliminar la virtualidad para este tipo de decisiones de prision preventiva, de esta forma se evitaría la fuga de estos miserables!

4. Qué se a ganado con que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín condena 3 años y 6 meses de prisión efectiva a Vladimir Cerrón por el delito de colusión, en ausencia. Caso Aeródromo Wanka»?

5. Con mucha flema y sacando pecho ante los medios, Luis Mayhua, defensa legal del líder del partido del lápiz, aseguró que su patrocinado «se entregaría a la justicia». No obstante, dicha acción viene siendo incumplida hasta el momento.

6. Era de esperarse la complicidad: Vladimir Cerrón dominaba Junín a todos inclusive los jueces y fiscales… pero, cómo no está el «tapir», vayan por su mamá, ella es la cabecilla. Congelen sus cuentas y allanen su casa, antes de que también se fugue y punto.

Cerrón no se queda callado y desde la clandestinidad afirma que:

«Por qué se araña tanto el incapaz del Gral. Arriola si hasta ahora no captura a los generales Luis Pérez Documet, Manuel Delgado Rojas, Elías Espinoza del Valle, Luis Paz Cárdenas, etc., sentenciados entre 15-25 años por crímenes de lesa humanidad. Ya les puso alerta roja internacional o su estrabismo hace que vea con mucha distorsión.»

«A estas alturas el Ministerio Público debiera estar preparando una carpeta fiscal solicitando la prisión preliminar de Rafael Vela Barba y Domingo Pérez, por colusión, negociación incompatible o cohecho al favorecer a ODB, con la agravante de ser fiscales. El caso ODB está perdido y el Estado ha sido perjudicado con millones, mientras ODB sigue contratando con él.»