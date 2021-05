Agripino Magalhães dice en la demanda que también recibió amenazas del abogado de Neymar para recibir USD 66.230 mil o sería asesinado.

El diputado y activista estatal alterno LGTBI+ Agripino Magalhães presentó una demanda en el Tribunal de Justicia de São Paulo acusando al jugador de fútbol Neymar de un asalto armado en su contra, después de iniciar una serie de denuncias contra el as por supuestas prácticas de homofobia. Magallanes también acusa al abogado de Neymar, David de Paiva Costa Tangerina, en la demanda de amenazas de muerte. A través del abogado Ângelo Carboni, Agripino pide la condena de Neymar y una reparación por daños morales de US$ 188 mil.

Agripino Magalhães afirma al principio del proceso que “tiene que esconderse por temor a amenazas de muerte” que provendrían de Neymar y su abogado. El chico dice en el proceso, incluyendo, que “ya fue agredido a instancias suyas”, momento en el que “se llevaron su teléfono celular con todas las conversaciones entre él y el codemandado que amenazó con matarlo”. Magallanes le dice a la justicia en la obra inicial que ahora teme por su vida, y que sigue cambiando de dirección por temor a que la amenaza se haga realidad. El activista también afirma que actualmente no puede tener un trabajo fijo por temor a ser encontrado.

La defensa de Agripino Magalhães explica al juez en el proceso que el activista representa a una entidad asociativa lgbti+ y que solicitó a la Fiscalía de São Paulo, en nombre de la Asociación, una solicitud de investigación y apertura de investigación frente a Neymar, por el episódico que involucra supuestos diálogos homofóbicos del as con amigos que involucran al modelo Tiago Ramos, ex novio de Nadine Gonçalves , la madre del jugador. Sobre el episodio, Magallanes narra que Neymar comenzó a vociferar contra Tiago señalando que los gays deberían ser asesinados e empalados vivos.

Según el abogado de Agripino, la solicitud de investigación fue enviada directamente al MP y cayó en manos de la fiscal Cristiana Tobias de Aguiar. Pero, según Carbone, el fiscal sería amigo cercano de la familia del abogado del jugador, Davi De Paiva Costa Tangerino. La demanda acusa al fiscal de excluir rápidamente a Neymar de los cargos de crimen de odio y crimen de homofobia. Recientemente, la Justicia retiró al fiscal del caso y determinó que se reanudaran las investigaciones.

Aún de acuerdo con la demanda, el fiscal mantuvo lazos familiares de amistad con el abogado de Neymar, hasta el punto de que esta amistad durará toda la vida. De acuerdo con los documentos archivados en los registros, el fiscal habría salido temprano de la ciudad de Tupã, lugar de origen del abogado, entretenido habría continuado con amigos hasta el punto del tío del abogado de Neymar para informar de esta amistad y la estrecha relación entre las familias. La demanda acusa a la fiscalía de no agregar documentos a la investigación, que no han sido expedidos o enviados al poder judicial.

La defensa de Agrippino también afirma que las amenazas escritas y veladas se volvieron puntuales, y que el autor de estas amenazas habría dicho que “Agrippino aceptaría USD 66.230 mil o sería asesinado”. La pieza dice al Tribunal que, ante los negativos de la activista, el autor de las amenazas – que sería el segundo acusado (el abogado de Neymar) – trató de robar el teléfono móvil de Agrippino, que acabó siendo agredido. Según el documento, el teléfono celular fue retirado durante el robo y Magallanes “simplemente no fue asesinado porque el arma no disparo”. También según la defensa del activista, se habría descubierto que el autor de estas amenazas sería el propio abogado de la estrella, razón por la cual fue notificado en la investigación criminal.

El abogado de Agrippino denuncia que la investigación no estaba en manos del ex fiscal. Carbone narra que aunque el procedimiento es digital, sólo la hoja de portada se colocó en el sistema sin las piezas informativas de la encuesta. Además, el caso dice que la investigación se retrasó mientras el abogado de Neymar dejaba a Agripino desesperado.

Agripino dice que ante las amenazas de muerte recibidas y el miedo a morir, se ha enfrentado a la situación “sin ingresos, sin techo, teniendo que huir de una esquina a otra para no ser fusilado”, y eso está oculto hasta el día de hoy. El activista afirma que todo este desorden se produjo desde el momento en que se atrevió a enfrentarse a Neymar. La defensa del activista comparó el caso en el proceso con el crimen que involucraba al portero Bruno.

Activista pide indemnización de US$ 188 mil Neymar y abogado

Agripino Magalhães también dice en los documentos judiciales que trabajó ganando en promedio US$ 659 y que tuvo que dejar su trabajo cuando comenzaron las amenazas en junio de 2020. Le dijo al tribunal que ya ha tenido costos de US$ 83.250 mil huyendo de las amenazas, por lo que pidió que los montos se determinen en la liquidación de la sentencia. El activista también denuncia humillaciones por esconderse y tener que pasar el rato con otras personas, y que tiene miedo de que le “disparen” en cualquier esquina.

Por estas pérdidas Agripino Magalhães acusa a la Corte de una indemnización de Neymar y su abogado por la cantidad de US$ 188,348 mil, por daños morales más US$ 7,910 mil por daños materiales, además del pago de US$ 941 mil por mes durante el proceso hasta que cesen las amenazas. El joven señala que la agresión a su teléfono móvil se asemejaría a la forma en que la modelo Najila Trindade fue robada y desapareció con las únicas pruebas que tendría contra Neymar en ese fatídico episodio que involucró su estancia con la estrella en París.