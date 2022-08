Ex fiscal Cuba Villanueva «echa» a Fiscal de la Nación Patricia Banavides

By

El exfiscal Víctor Cubas señaló que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habría realizado cambios en la institución con el objetivo de proteger a su hermana acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.

“El caso Cuellos Blancos es un caso particular, muy diferente a todos los demás. No se da como normalmente ocurre en los demás casos que se investiga en la primera jerarquía. En el caso Cuellos Blancos la investigación tiene tres niveles: provincial para los ciudadanos; superior para los magistrados de primera instancia; y nivel supremo para los altos funcionarios y los magistrados de segunda instancia. Todo esto se ha desmontado [al cambiarse a los fiscales]”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por menores decisiones, Pedro Gonzalo Chavarry fue destituido del cargo de fiscal de la Nación, por ni siquiera concretar, por pretender desmontar el equipo encargado del caso Lava Jato; sin embargo, ahora se ha desmontado todos los equipos que investigan el caso Cuellos Blancos, y se toman decisiones carentes de todo conocimiento mínimo”, advirtió.

El reconocido magistrado Cubas Villanueva a través de una carta dirigida a la doctora Liz Patricia Benavides Vargas, fiscal de la Nación, también presentó su renuncia irrevocable al ejercicio del cargo de Secretario Técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Publico, a partir del partir del 1 de agosto del año en curso, al tiempo que solicitó que se le exonere del plazo legal pertinente establecido por el articulo 18 del DS 003-97-TR.

En su misiva, el doctor Víctor Cubas cuestionó otras, como por ejemplo la desarticulación de los Equipos de Fiscales de las diferentes jerarquías, encargados de la investigación del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Según el exfiscal, esta acción administrativa, «además de maltratar innecesariamente a Fiscales de impecable trayectoria, puede afectar y poner en serio riesgo a las citadas investigaciones».