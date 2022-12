Evo Morales quiere dividir el Perú y quedarse con el litio de Puno

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

«Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo PIERDE», a Lima, la capital de 12 MILLONES de habitantes, le falta mucho por aprender.

Después de la asonada violentista liderada por extremistas en el Perú, los grupos castrochavista que apoyan al hoy preso expresidente golpista Pedro Castillo, ponen como un puntos relevante de su agenda luchar por la independencia de las regiones aimaras:su separación de Lima, sopretexto qye “la llamada Ciudad de los Reyes» las mantiene en abandono, a pesar que vive de «saquear» sus recursos naturales”.

La idea secesionista está contemplada en el decálogo de Runasur, el grupo que creó el exgobernante boliviano, Evo Morales Ayma, en 2008, junto a sus aliados ideológicos de Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela y Cuba.

El gobierno no hace nada, hace mucho tiempo que debieron prohibir el ingreso de Evo Morales al Perú, revisarse las relaciones con Bolivia y ponerlos en su sitio. El interés? El negocio del litio (nuevo oro) ubicado en Puno, Evo lo quiere para Bolivia. Puneños y cusqueños ingenuos se dejan atrapar, por confiados nos jodieron en la guerra con Chile y nos dejaron solos…

«Evo Morales, ya no debe ingresar al Perú libremente para subvertir el orden. Su actuar merece que lo expulsen como un vil mercenario que vive del narcotráfico».

OJO: con ese idiota de Germán Alejo Apaza, gobernador regional de Puno, que insiste en que su región se integre a Runasur, porque este es un proyecto geopolítico del exmandatario de Bolivia, Evo Morales y tiene autonomía propia???

Debemos ser firmes con «sureños» los limeños no tenemos porque comprarnos sus pleitos, nosotros no elegimos a esas lacras de gobernantes y congresistas «choros».

Qué ganan con la separación?

1. Toda la producción agrícola, ganadera, a donde va ir a parar? Al final mientras no elijan bien a sus autoridades, van a seguir viviendo en la miseria… no sean idiotas no se dejan manipular, Ica negociará con Lima, Tacna, la ciudad heroica, es la frontera con Chile y preferirá no irse, y probablemente Moquegua le siga a Tacna porque ambas no aguantan a los arequipeños. Con ese escenario solo Arequipa decidirá que no y así aisla a las regiones del interior, que sin salida al mar no lograrán mucho.

2. Si aún desean ser separatistas entonces, cuál será su moneda, FFAA, policía, entes imprescindibles como justicia, parlamento, BCR, TC, JNE, Reniec, ONPE, banca privada, diplomacia, etc? sería un estado fallido y caótico, a lo sumo tendrán una nueva constitución socialista risible…

3.Abran los ojos y no hablen cojudeces, la culpa no es sólo de Lima? Los corruptos que han gobernado esa parte del país son suyos!!! Es culpa de los corruptos gobiernos regionales que ustedes eligieron. Dividir el país no es una solución, que así lo crean solo demuestra el grado de manipulación que sufren.

4. Me jode que estos tarados no se dan cuenta que la mayoría de autoridades son provincianas. Los últimos presidentes, mayoría de congresistas y funcionarios son de provincias. Son estos traidores los que hacen negociados, pero como el Congreso y Ejecutivo quedan en Lima, dicen ‘los limeños..» Y las marchas contra autoridades locales y regionales? Pa’cuando!!!

5.Los subversivos que se pasearon por todo el sur para crear zozobra y pretender hacer cambios a la fuerza, se quedaron sin apoyo. Ahora salen con «secesión». Al final todo quedará en nada porque la Constitución lo prohíbe. ¿Qué perderá Lima con la fundación de tres estados del Norte, centro y sur en el nuevo Perú? No pasa nada, salvo que la burocracia emigre a otros estados. En 1819, para tu conocimiento el Perú se dividía en varios estados, así que nada es nuevo.

Todas las divisiones trae debilitamiento de uno u otro lado, Lima tal vez perdería protagonismo y se forjarían otros polos de desarrollo en el Perú, como decía Pulgar Vidal, limites o fronteras vivas? Yo no lo creo y usted?