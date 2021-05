La obesidad es una enfermedad relacionada con muchas causas y, por tanto, con un tratamiento lento y multidisciplinar. La obesidad puede estar relacionada con los trastornos de la alimentación, el sedentarismo, las disfunciones hormonales y, detrás de todo, la herencia genética. Un equipo de Educadores Físicos, nutricionistas, psicólogos y endocrinólogos forma el mejor equipo para poner fin a los kilos de más.

Según el endocrinólogo y especialista Amélio Godoy Matos, la mayoría de los tratamientos incluyen un arsenal de remedios, ya que hay pocos casos en los que el paciente puede revertir el problema solo con disciplina. “Esto no significa, sin embargo, que el uso de medicamentos prescinde de la adopción de hábitos saludables”, explica.

Y hay uno de los principales nudos relacionados con el control de peso: muchas personas piensan que es suficiente controlar la medicación para que las libras comiencen a desaparecer. “Cuando esto no sucede, viene la frustración y el abandono de las consultas”, señala. El error es común, pero no el único. Si ha intentado perder peso y no ha alcanzado su objetivo, vea los principales errores, señalados por expertos, en el tratamiento de la obesidad:

Ignorar las calorías totales de la dieta

“La alimentación desequilibrada es uno de los principales factores relacionados con la obesidad”, dice la educadora física y estudiante de doctorado en nutrición Ana Dámaso, coordinadora del Grupo de Estudio de Obesidad (GEO) de la Unifesp. Según ella, cuando este factor está asociado con el exceso de peso, es necesaria la reeducación alimentaria. Todo comienza estableciendo un límite máximo de calorías que se pueden consumir diariamente. “Una persona con sobrepeso probablemente ingiere muchas más calorías de las que su metabolismo es capaz de quemar”, dice el experto. Para ello, busque un buen nutricionista que pueda elaborar un menú individual.

Tomar decisiones poco saludables en la mesa

Manténgase dentro de las calorías proporcionadas para el día si los alimentos que consume tienen cero valor nutricional. Según la educadora física Ana, las grasas y los azúcares son los grupos alimentarios más presentes en la dieta de los pacientes con obesidad. Aprender a armar un plato colorido con muchas frutas, verduras y verduras, y una menor proporción de carbohidratos y proteínas, es parte de la reeducación alimentaria. “Con el tiempo, los pacientes se dan cuenta de que no es necesario pasar hambre o comer alimentos blandos para perder peso”, explica.

Mantener un estilo de vida sedentario

“Los ejercicios físicos son una de las principales estrategias terapéuticas no farmacológicas para combatir la obesidad”, dice la educadora física Ana. Según el experto, en la actualidad los ejercicios valen la medicina. El método más efectivo para perder peso es combinar ejercicios aeróbicos, como caminar, con ejercicios resistidos, con culturismo. “Juntos, no solo luchan contra la obesidad, sino que también ayudan en el control del síndrome metabólico y la esteatosis hepática no alcohólica (acumulación de grasa en el hígado)”, explica. Antes de comenzar el entrenamiento, busque un profesional para no realizar movimientos incorrectos o exagerar la dosis, lo que puede provocar lesiones.

Perder el control de la ansiedad

La obesidad es una enfermedad multifactorial y, en la mayoría de los casos, está vinculada a disfunciones emocionales. “Una gran parte de los pacientes sufren de ansiedad, estrés y otros problemas que pueden llevar a atracones, por ejemplo”, dice el endocrinólogo Marcos Antonio Tambascia, profesor de la Unicamp. Por lo tanto, la inclusión de un terapeuta conductual en el tratamiento de la obesidad puede ser fundamental para lograr el éxito.

Adoptar otros hábitos nocivos

“Principalmente los pacientes que se han sometido a cirugía bariátrica tienen más probabilidades de adoptar otros hábitos nocivos para compensar el placer que han dejado de tener por no poder comer compulsivamente”, dice el endocrinólogo Marcos. Según él, es común que los pacientes comiencen a fumar y beber mientras tratan de seguir una dieta saludable. Por otro lado, algunos pacientes se sienten estimulados a cambiar completamente sus vidas cuando comienzan a tratar la obesidad. Así, comienzan a practicar ejercicios, invierten en reeducación alimentaria y, después de romper, todavía adoptan otros hábitos saludables como medida de Prevención de la Salud.

Reanudar los errores después de la pérdida de peso

El paciente con tendencia a la obesidad no puede vacilar. Los hábitos saludables adoptados para perder peso deben mantenerse incluso después de alcanzar la meta. “Muchos pacientes terminan retomando las libras perdidas porque dejan de lado la disciplina con el tiempo”, dice el endocrinólogo Marcos. Según él, comer bien, hacer ejercicio y someterse regularmente a revisiones médicas debe ser la regla en la vida de todas las personas a lo largo de su vida. En el caso de personas con tendencia a desarrollar la enfermedad, sin embargo, la medida se vuelve aún más relevante y no seguirla puede traer consecuencias más inmediatas, como la desnutrición y el retorno de la obesidad.

Resiste tratamientos más agresivos

“La cirugía bariátrica nunca es la primera opción de tratamiento para las personas con obesidad”, dice el endocrinólogo Marcos. Pero las personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 40 o con un IMC superior a 30 y una tendencia a desarrollar enfermedades asociadas con la obesidad, como la diabetes, generalmente reciben indicación para una intervención quirúrgica. Esto se debe a que en este caso la necesidad de perder peso es inmediata. Además, la disciplina para cambiar los hábitos de vida no siempre es suficiente para vencer a esta enfermedad crónica. Por lo tanto, el seguimiento médico es esencial.