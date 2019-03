Eva's HomeKit Habilitado 'Eva Llamarada' Ofrece Impresionante el estado de Ánimo de Iluminación, Batería de Larga duración y Resistencia al Agua

la Víspera de Sistemas, anteriormente conocido como Elgato, ha estado haciendo la Víspera de la línea de HomeKit productos desde HomeKit fue anunciado por primera vez, y de hecho fue una de las primeras empresas a salir con HomeKit dispositivos.

Eva ampliado recientemente a la iluminación, el lanzamiento de la Víspera de la Llamarada y la Víspera de la Tira de la Luz. He probado la Víspera de la Tira de la Luz a principios de este año, y ahora que su hermana, producto de la Víspera de la Llamarada ha llegado a los Estados unidos, pensé que me gustaría echar un vistazo para ver cómo se mide hasta otras HomeKit opciones de iluminación.







Diseño

La Víspera del Brote, es una esfera en forma de lámpara de LED que me recuerda mucho al de los blancos FADO lámparas de Ikea. He usado Ikea lámparas de años con mi Tono de bombillas, así que espera que la Víspera de la Llamarada de la esfera en forma de factor de forma para verse bien con el color blanco y la luz por igual y no me ha decepcionado.





Ikea FADO lámparas están hechas de vidrio con una base de plástico, pero la Víspera de la Llamarada de la asamblea es de plástico debido a que está diseñado para ser portátil. Un diseño de plástico hace que sea más ligero y más seguro para moverse de vidrio. Hay una costura que me siento en la parte superior de la Llamarada donde las dos mitades se juntan, pero no es muy visible cuando la luz está en uso.





Hay una parte plana en la base de la Víspera de Bengala que le permite sentarse sobre una superficie plana y cargo en su incluye base de carga. Puede utilizar la Víspera de la Llamarada, mientras que está en la base, pero también puede recogerlo y llevarlo con usted en el exterior, en el baño, junto a la piscina, en la cocina, o cualquier otra cosa que desee portátil de iluminación del humor. Es un poco similar al Tono de Ir en lo que respecta a la portabilidad, a pesar de que el Brote es más grande y no es tan brillante.





La Víspera de la Llamarada ha impresionante la vida de la batería. Eva dice que va a durar hasta seis horas, pero supongo que está en su máximo brillo. Me puse el brillo al 40% y la Víspera de la Llamarada duró más de 24 horas. Me lo quité del cargador a las 9:40 de la mañana y cuando me levanté a la mañana siguiente, todavía estaba encendido. No murió hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Nivel de la batería se puede comprobar en la Víspera de la aplicación.





Eva diseñado la Víspera de la Llamarada a ser IP65 resistente al agua, lo que significa que es capaz de albergar hasta a la multi-direccional de baja presión de los chorros de agua durante al menos 15 minutos. Básicamente, esto significa que se puede utilizar en la lluvia, junto a la piscina, cerca de la bañera, y en otras áreas donde se podría obtener salpicado o un poco húmedo, pero no vas a querer para sumergirlo.

yo no necesariamente lo recomiendo, pero me tomé la Víspera de la Llamarada en la ducha para probarlo un par de veces, y no tenía ningún problema con la humedad y las salpicaduras de allí.





La Víspera del Brote, es de mayor tamaño, que lo hace un poco incómodo de llevar, pero en la base hay un pequeño mango de metal se puede utilizar para llevar y colgar la luz hasta en un gancho, si quieres. El mango no es especialmente cómodo para mantenga porque es de metal, pero es robusto cuando colgó en algo parecido a una de esas adhesivo 3M ganchos.





no Hay controles físicos en la Víspera de la Llamarada, así que tienes que usar tu iPhone o Siri comandos para cambiar sus colores. Creo que hubiera sido bueno tener un botón para desplazarse a través de los presets disponibles, pero se puede establecer algo así como que con automatismos.

Usted podría cargar la Víspera de los destellos en la noche y, a continuación, utilizarlo en algún otro lugar para la totalidad del día, donde no hay energía disponible.

el programa de Instalación y Fiabilidad



Mientras que Eva es otro producto de la iluminación, la Víspera de la Tira de la Luz, se conecta a HomeKit mediante WiFi, la Víspera de la Llamarada utiliza una conexión Bluetooth. La conexión a HomeKit era un asunto de la apertura de la Víspera de la aplicación, asegurándose de que la lámpara se enciende con el botón de encendido en la parte inferior, y luego escanear el código. La conexión es rápida sin WiFi pasos, ya sea Bluetooth.







yo no tenía problemas con la Víspera de la Llamarada de la conexión durante la prueba, pero me di cuenta de que cuando el control de la luz con la Víspera de la aplicación, no fueron ocasionalmente algunas demoras entre el momento en que he seleccionado un color y cuando el cambio de color, probablemente debido a la conexión Bluetooth.





yo no vi la misma de los retrasos en el uso de la Casa de la aplicación o Siri para cambiar el color cuando yo estaba cerca de la Víspera de la Llamarada, a pesar de que había una o dos veces Siri me dijo la Víspera de la Llamarada no estaba disponible.

Cuando más lejos de la Víspera de la Llamarada, como en otra habitación, es más lento para responder a través de Bluetooth para HomeKit comandos y a los cambios realizados en el Eve/a Casa de la aplicación, pero todavía funciona. En general, la Víspera de la Llamarada era fiable y sensible a Siri y los comandos de la aplicación, aunque me gustaría advertir a cualquiera que esté planeando una compra a la espera de un breve retraso, aquí y allá.

Brillo y la Funcionalidad



La Víspera de la Llamarada no es una luz brillante y no va a ser capaz de sustituir a la tradicional lámpara de mesa, sino que proporciona una agradable iluminación del humor cuando usted no necesita una gran cantidad de luz. Es adecuado para una mesilla de noche, por ejemplo, o como relajante al aire libre/de la iluminación nocturna.

está diseñado para ser usado en conjunción con otras lámparas en lugar de como una independiente de la lámpara. No es, por ejemplo, tan brillante como mi FADO de Ikea de la lámpara con una bombilla Hue en el interior, pero sí ofrecen ricos, vibrantes colores. Se produce la precisión de los colores, incluidos los morados y azules, que algunas de las bombillas Hue todavía lucha con.





La Víspera de la Llamarada de colores son saturados y se ve tan bonita en una tabla que te puede perdonar el hecho de que no es super brillante. También vale la pena señalar que es más brillante en su base de carga que fuera, algo que Eva dice que es normal.





Eva Llamarada puede replicar la mayoría de los colores con precisión, y, de hecho, se puede hacer algunos matices mejor de los tonos de bombillas puede (sobre todo los mayores bombillas Hue), como el violeta, el verde y el azul-verdes. Los colores más reales y vivos en habitaciones oscuras, pero también puede ser utilizado como la iluminación de acento en una habitación bien iluminada. Pensé que era un poco débil en la profundidad de los rojos y naranjas, pero en general, los colores son vibrantes y la saturación de la sombra se puede ajustar con los controles de brillo.

Eva App



La Víspera de la aplicación es uno de los mejores terceros HomeKit aplicaciones que están disponibles, con una clara e intuitiva, layout que hace que sea fácil de ver y controlar todos los de su HomeKit productos. Eva de la aplicación es en realidad mi ir cuando necesito hacer algo que yo no pueda hacer en la Casa de la aplicación, como ver todas las escenas de un solo vistazo.

Hay una principal “de un Vistazo” de la pantalla donde se puede ver cualquier favoritos de los productos y, a continuación, hay pestañas a las escenas y los temporizadores, HomeKit productos por parte de la habitación, y HomeKit los productos por tipo, tales como la temperatura, potencia, color, movimiento, etc.





Para la Víspera de la Llamarada, existen en la aplicación de los controles para girar el accesorio de encendido o apagado, ajuste de brillo, o cambiar el color. Hay algunos simples colores predefinidos que se pueden ajustar de modo que usted puede guardar sus favoritos, y hay un fácil acceso a la rueda de colores para elegir cualquier color que te gusta.





además De ajustar la Víspera de la Llamarada de la configuración, también puede utilizar la Víspera de la aplicación para incorporar la Víspera de la Llamarada en HomeKit escenas con otros HomeKit productos o crear automatizaciones, por ejemplo, que el conjunto de la luz de venir en un momento determinado o cambiar a un color específico en un momento específico.

HomeKit Integración



la Víspera de la Llamarada de obras con HomeKit, así que usted puede incluir en HomeKit escenas y automatismos. También se puede controlar con Siri los comandos, que es algo que hago a menudo con la Víspera de las luces, ya que no puede controlar al lado de mi Tono de las luces.





yo uso Siri los comandos de voz para convertir la Víspera de la Llamarada de encendido y apagado, regulación de la luz se hace más brillante, y cambiando su color. Puedes decir cosas como “gire a la Víspera de la Llamarada de magenta”, o “gire a la Víspera de la Llamarada de color aguamarina” para cambiar los colores. Hay un montón de opciones de color que trabajan con la Víspera de la Llamarada (y luces similares), con algunos ejemplos disponibles aquí.







Línea de Fondo



Eva Llamarada parece impresionante como un acento de luz en la casa, pero es caro en $99. Ella no puede reemplazar una lámpara tradicional (a menos que a usted no le importa más bien tenue iluminación), pero para la iluminación del humor, es fantástico.

Usted puede conseguir un look similar con un FADO de Ikea de la lámpara ($25) y un HomeKit compatible con smart bulb que hace de los colores, y algunas de estas bombillas son un poco más barato. Usted probablemente podría conseguir esta configuración para alrededor de $50 a $60 el uso de un hoteles de color HomeKit bombilla, pero la Víspera del Brote, es portátil, alimentado por batería con una batería de larga duración y resistente al agua, todas las características que hacen que el costo adicional vale la pena.





Si usted está buscando un HomeKit conectado acento de luz, creo que no te arrepentirás llegar la Víspera de la Llamarada, pero tengan en cuenta que este es un Bluetooth de la luz y puede haber algunos pequeños retrasos en la respuesta a veces (generalmente cuando la primera apertura de la app para cambiar el color después de un largo período de tiempo).

En el futuro, creo que sería genial si Eva añadido más de automatización, tales como una opción para que el Brote ciclo a través de los diferentes modos de color de forma automática sin tener que cambiar manualmente los colores o crear complicado HomeKit automatismos.

Cómo Comprar



Eva Brote pueden ser comprados de Amazon.com o la Víspera del sitio web por $99.95.