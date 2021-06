Investigadores del CONICET desarrollan una opción de detección más económica y eficaz para esta enfermedad producida por la inhalación de un hongo endémico en Argentina. Además, podría utilizarse en pacientes cuyo diagnóstico es más complejo con las técnicas tradicionales como es el caso de las personas con SIDA, COVID19 y enfermedades autoinmunes que reciben tratamiento inmunosupresor.

Magalí de Diego (Agencia CTyS-UNLaM) – La histoplasmosis es una enfermedad producida por la inhalación de las esporas del hongo Histoplasma capsulatum ampliamente presente en la Argentina y que se suele encontrar en los excrementos de las aves y de los murciélagos. La mayoría de las personas con histoplasmosis no tienen síntomas y no saben que están infectadas. Pero, para algunos, sobre todo las personas con el sistema inmunitario deprimido, la histoplasmosis puede ser grave.

La investigadora del CONICET María Luján Cuestas señaló que el método de diagnóstico más utilizado es el de detección de anticuerpos específicos, pero, en el caso de los pacientes inmunosuprimidos, estos métodos no son tan eficaces. Por otro lado, indicó que la metodología de cultivo de este hongo, que es la de referencia en estos escenarios, puede demorar semanas y su sensibilidad es muy baja.

“Las personas que tienen esta condición, presentan bajos niveles de anticuerpos, ya que su sistema inmune no los produce en cantidad, por lo que, con estos test, no se los llega a detectar. La alternativa es recurrir a un método de diagnóstico muy sensible -conocido como ELISA- que utiliza herramientas de inmunología para identificar moléculas de manera muy específica”, detalló la especialista del Instituto de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Médica (IMPAM-CONICET).

Es por eso que, en este caso, lo que se suele buscar son antígenos en la orina: moléculas que son parte del patógeno y que delatan la presencia del hongo Histoplasma capsulatum en el cuerpo. “Un análisis de este tipo tiene un costo aproximado de 1000 dólares, por lo que, en la práctica, pocos hospitales pueden utilizarlo. Nosotros estamos desarrollando un kit nacional de diagnóstico, rápido, económico y de alta sensibilidad”, afirmó la doctora en bioquímica.

Este proyecto toma mayor relevancia si consideramos que, en muchas zonas del país, este hongo es habitual, pero existe un subregistro de la enfermedad. “Tristemente -lamentó Cuestas-, esta enfermedad está muy presente en regiones con recursos económicos limitados, como, por ejemplo, el norte argentino o también en la provincia de Buenos Aires. Este kit permitiría ampliar la capacidad diagnóstica y poder detectar estas formas clínicas de histoplasmosis que son difíciles de diagnosticar por los métodos convencionales.

“Existen diferentes formas de esta enfermedad: La asintomática; la forma pulmonar aguda, que es similar a la neumonía; la pulmonar crónica, en pacientes que tienen pulmones más propensos; la forma diseminada, que se presenta en pacientes inmunosuprimidos y afecta a todos sus órganos; y, por último, las neurotrópicas que impactan en el cerebro”, explicó Cuestas.

Por lo general, la sintomatología de esta enfermedad es poco específica o nula, como en los casos asintomáticos y, si el diagnóstico no se realiza rápida y correctamente, el tratamiento aplicado en la mayoría de los casos no suele ser el adecuado por desconocer que se está en presencia de esta enfermedad. “En diez días, el paciente con las formas diseminadas puede morirse, pero, si el diagnóstico es certero, con un tratamiento antifúngico le salvás la vida”, aseveró la investigadora.

“En Argentina, además de la particular situación de los pacientes inmunodeprimidos, tenemos cepas que son neurotrópicas, es decir, que la infección se produce en el cerebro y genera un cuadro similar a la meningitis. Estos casos son muy difíciles de diagnosticar con los test tradicionales”, agregó la especialista quien trabaja en este desarrollo junto con el doctor Alejandro Nusblat y la becaria doctoral Agustina Toscanini.

La histoplasmosis y el COVID19

Recientemente, se ha observado una asociación entre la histoplasmosis de tipo pulmonar aguda y el COVID19 ya que, al parecer, “los pacientes recuperados de COVID19 son más propensos a contraer histoplasmosis porque tienen debilitado su sistema inmunológico a nivel respiratorio”, señaló Cuestas en diálogo con la Agencia CTyS-UNLaM.

“En Argentina, se presentaron casos de histoplasmosis diseminada asociados a personas con sida y covid-19, pero en Brasil ya hay algunos registros que estamos analizando en el laboratorio porque, aunque se trate de pacientes jóvenes sin comorbilidades que se curaron del COVID-19, fueron más susceptibles para la histoplasmosis pulmonar aguda”, advirtió la doctora de la Universidad de Buenos Aires.

Por último, la investigadora indicó que los kits de diagnóstico que están desarrollando servirían tanto para estos pacientes como también para todos aquellos que tengan disminuida la respuesta de linfocitos T CD4+, por lo que abarca al SIDA, a todos los que reciben tratamientos inmunosupresores por padecer enfermedades autoinmunes y a los que fueron trasplantados de órganos sólidos.