Euro se ve más fuerte frente al dólar

La Reserva Federal terminó el ciclo de normalización de la política monetaria y crediticia. La probabilidad de que la tasa sea aumentada una sola vez en 2019 es de 26%. Los expertos de Bloomberg pronosticaban que en 2019 el par EUR/USD alcance la marca de 1,2 debido a la desaceleración de política de restricción monetaria de la FED. Ahora dólar se ve impactado por la falta de solidez política, parálisis del gobierno y la amenaza de la pérdida de independencia de la Reserva Federal.

No es el mejor momento para comprar las acciones estadounidenses. La economía se desacelera, el dólar sigue siendo fuerte y Donald Trump empezó la guerra personal contra la FED. El índice de volatilidad de CBOE alcanzó el máximo de febrero después de que Trump criticó una vez más a la FED y el ministro de economía Steven Mnuchin se reunió con los principales dirigentes bancarios para estabilizar la situación en el mercado nacional. Los índices bursátiles van bajando de una manera más acelerada desde 1930, mientras que la posibilidad de la intervención directa de Washington va creciendo.

Para el inquilino de la Casa Blanca la única problema de la economía de EE.UU. es la Reserva Federal. Para él no existe mercado, la necesidad de llevar a cabo o terminar la guerra comercial contra china o el cese de operación del gobierno. Pero la FED tiene la posición muy fuerte, lo único que no puede hacer el regulador es contraatacar. Su jefe Jerome Powell no va a dimitir. El mercado financiero no está contento con la política del Comité de Mercados Abiertos (FOMC), pero estará aun más descontento si se cuestiona la independencia de la FED.

La victoria de los demócratas en las elecciones parciales pone en agenda el posible parálisis político del estado estadounidense. En 2017 Trump no pudo promover en el Congreso la reforma del sistema de salud pública, y el dólar reaccionó muy negativamente. Este fracaso impactó en la confianza del presidente que no podía cumplir su promesa electoral. Lo mismo puede pasar en 2019. Trump necesita dinero para construir un muro fronterizo con México y el Congreso no quiere financiarlo. El gobierno está parcialmente cerrado ahora. Es bien probable que la situación no se resuelva en enero.

Por lo tanto, la economía estadounidense puede desacelerarse en el primer trimestre del año entrante. En julio-septiembre la economía creció 3,4% en vez de 3,5% previsto. Lo mismo pasará en el comienzo de 2019 si el factor del invierno muy frio se combina con los efectos negativos de la política de Trump. En este contexto el par EUR/USD puede superar el máximo de diciembre y llegar hasta 1,16.

Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex

